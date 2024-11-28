Світла буде менше. В "Укренерго" екстрено оновили графіки відключення на сьогодні
Компанія "Укренерго" у четвер, 28 листопада, екстрено оновила графіки відключення електроенергії. До кінця доби світло вимикатимуть у чотирьох черг одночасно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".
Сьогодні, 28 листопада, обсяг заходів обмеження буде вимушено збільшений. До кінця доби будуть застосовуватись чотири черги побутових споживачів одночасно.
У компанії нагадали, що такі заходи викликані пошкодженням енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки 28 листопада.
"Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", - сказано у повідомленні.
Варто зауважити, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. Актуальну інформацію про графіки відключень у вашому регіоні дізнавайтесь на сайті чи офіційних сторінках обленерго у соцмережах.
Масована атака 28 листопада
Сьогодні вранці Російська федерація знову атакувала критичну інфраструктуру України. Загалом виявлено 188 засобів повітряного нападу
Пізніше стало відомо, що внаслідок атаки було зафіксовано 12 влучань, в основному в об’єкти паливно-енергетичного сектору.
Детально про те, як довго триватимуть жорсткі графіки відключень в Україні - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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