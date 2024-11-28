ua en ru
Чт, 28 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Світла буде менше. В "Укренерго" екстрено оновили графіки відключення на сьогодні

Четвер 28 листопада 2024 16:11
UA EN RU
Світла буде менше. В "Укренерго" екстрено оновили графіки відключення на сьогодні Ілюстративне фото: "Укренерго" оновило графіки відключення світла на 28 листопада (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Компанія "Укренерго" у четвер, 28 листопада, екстрено оновила графіки відключення електроенергії. До кінця доби світло вимикатимуть у чотирьох черг одночасно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

Сьогодні, 28 листопада, обсяг заходів обмеження буде вимушено збільшений. До кінця доби будуть застосовуватись чотири черги побутових споживачів одночасно.

У компанії нагадали, що такі заходи викликані пошкодженням енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки 28 листопада.

"Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", - сказано у повідомленні.

Варто зауважити, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. Актуальну інформацію про графіки відключень у вашому регіоні дізнавайтесь на сайті чи офіційних сторінках обленерго у соцмережах.

Масована атака 28 листопада

Сьогодні вранці Російська федерація знову атакувала критичну інфраструктуру України. Загалом виявлено 188 засобів повітряного нападу

Пізніше стало відомо, що внаслідок атаки було зафіксовано 12 влучань, в основному в об’єкти паливно-енергетичного сектору.

Детально про те, як довго триватимуть жорсткі графіки відключень в Україні - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укренерго Блекаут Графіки відключення світла
NEWS
Росіяни запустили по Україні 188 дронів і ракет. Скільки збила ППО
Росіяни запустили по Україні 188 дронів і ракет. Скільки збила ППО
DAILY
Михайло Подоляк: Україна працює з Трампом, його ставлення до війни та РФ буде змінюватися
Данило Крамаренко, Дмитро Олійник Михайло Подоляк: Україна працює з Трампом, його ставлення до війни та РФ буде змінюватися