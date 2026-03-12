Света будет больше? Украина и Румыния построят две новые электролинии

Одним из ключевых решений саммита стала договоренность о сотрудничестве в оборонной сфере. В частности, страны начинают совместное производство беспилотников.

По словам президента Румынии Никушора Дана, мощности для изготовления дронов будут размещены на территории Румынии. Стороны уверены, что это не только усилит обороноспособность Украины, но и будет способствовать технологическому развитию обоих государств.

Отдельный блок договоренностей касается энергетической безопасности. Подписанные документы предусматривают запуск двух новых линий поставок электроэнергии.

Это решение имеет критическое значение для приграничных территорий, в частности, оно позволит существенно улучшить ситуацию со светом в Черновицкой области и стабилизировать энергосистему региона.

Кроме того, лидеры государств обсудили упрощение логистики. Сейчас идет работа над открытием новых пунктов пропуска на украинско-румынской границе. Первые результаты этой работы ожидаются уже к лету этого года.