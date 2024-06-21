Света будет больше: как будут действовать графики отключений 22 июня

"Облэнерго будут применять графики почасовых отключений по всей Украине с 16:00 до 24:00", - говорится в сообщении.

В то же время в период с 18:00 до 23:00 объем ограничений будет больше. Причина – последствия массированных ударов россиян по энергообъектам.

Энергопитание объектов критической инфраструктуры не ограничивается.

Напомним, из-за российской атаки по энергетической инфраструктуре в ночь на 20 июня были усилены графики отключения света.

Отключение света в Украине

В ходе масштабных обстрелов весной этого года Россия уничтожила более 80% электрогенерации в Украине. В этой связи по всей стране вводятся графики потребления электроэнергии, которые могут быть как плановыми, так и аварийными. Аварийные графики применяются при превышении дневных лимитов потребления электроэнергии.

Подробно о том, почему графики отключений зависят от погодных условий – читайте в материале РБК-Украина.

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