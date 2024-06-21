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Світла буде більше: як діятимуть графіки відключень 22 червня

Ілюстративне фото: у суботу, 22 червня, електроенергія в українців буде довше (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

В Україні у суботу, 22 червня, графіки погодинних відключень будуть застосовуватись з 16:00 до 24:00.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

"Обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень по всій Україні з 16:00 до 24:00", - сказано у повідомленні.

Водночас у період з 18:00 до 23:00 обсяг обмежень буде більшим. Причина - наслідки масованих ударів росіян по енергооб’єктах.

Енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежується.

Нагадаємо, через російську атаку по енергетичній інфраструктурі в ніч на 20 червня, було посилено графіки відключення світла.

Відключення світла в Україні

Під час масштабних обстрілів навесні цього року Росія знищила понад 80% електрогенерації в Україні. У зв'язку з цим по всій країні вводяться графіки споживання електроенергії, які можуть бути як плановими, так і аварійними. Аварійні графіки застосовуються у випадку перевищення денних лімітів споживання електроенергії.

Детально про те, чому графіки відключень залежать від погодних умов - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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