Почему графики отключений света зависят от облачной погоды и надолго ли это

Из-за последствий российских ударов энергосистема Украины стала уязвимой перед, на первый взгляд, неочевидными факторами. В частности, на прошлой неделе графики отключений света в том числе вводились из-за облачной погоды.

О том, почему графики зависят от облачности и как долго это будет продолжаться, - в материале РБК-Украина .

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Как и почему облачность влияет на энергосистему

Согласно информации "Укрэнерго", графики на прошлой неделе применялись по разным причинам. Сначала на первый план выходил рост потребления из-за жары, потом были обесточивания из-за непогоды, а ближе к выходным добавилось снижение работы солнечных электростанций (СЭС) в связи с облачностью.

Отметим, на прошлой неделе в Украине прошли затяжные ливни, а в Киеве, например, 12 июня менее чем за сутки выпало более половины месячной нормы осадков. Такого в столице не было последние 30 лет.

Как объяснил глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, облачная погода ощутимо снижает производство энергии на солнечных электростанциях.

"У нас энергосистема потеряла более 9 ГВт мощности и не имеет резерва прочности. Если раньше были какие-то дополнительные электростанции, на которых можно было оперативно увеличить мощности, то сейчас такого маневра нет. Поэтому мы стали очень зависимы от погоды", - отметил он.

По его словам, при резких изменениях в потреблении или снижении производства энергии на СЭС система вынуждена балансироваться отключениями света. Других инструментов нет, а не балансировать - не вариант, поскольку это приведет к тяжелой аварии с полным погашением энергосистемы.

На сегодня в Украине постоянный дефицит мощности, разрушено около 70% объектов генерации, поэтому зависимость от погоды только усилилась, говорит директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко. Кроме того, энергоблоки атомных электростанций продолжают выводить в ремонт.

"Эти два фактора влияют на ситуацию с графиками. У нас совершенно нет резерва. И любые изменения в потреблении, импорте, вывод энергоблоков и даже погодные факторы кардинально влияют на дефицит в энергосистеме и соответственно на графики почасовых отключений", - рассказал он РБК-Украина.

Почему такой зависимости не было в 2022 или 2023 годах? Ответ простой - энергосистема была в другом состоянии.

"По сравнению с 2022 или 2023 годом у нас еще меньше мощностей где-то на 40-50%. Даже тогда был определенный запас. Соответственно, чем дольше будет продолжаться война и обстрелы, тем дольше мы будем зависеть в том числе от погодных факторов", - добавил он.

Какова доля солнечной энергетики

По данным реестра НКРЭКУ, на апрель 2024 года насчитывалось 1369 солнечных электростанций в Украине. Это наиболее популярный тип зеленой генерации, количество таких станций составляет 75% от всех объектов возобновляемой энергетики.

Около половины всех СЭС находятся в Ивано-Франковской, Днепропетровской, Винницкой, Хмельницкой, Киевской и Николаевской областях. Часть станций находится на оккупированных территориях, поэтому недоступны для украинской энергосистемы. С февраля 2022 года разрушены или повреждены не менее 13% промышленных солнечных электростанций.

После крайних ударов по объектам гидро- и тепловой генерации на солнечную приходится чуть ли не 20% в общей структуре, ранее говорил РБК-Украина директор специальных проектов в НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев. По его мнению, в условиях, когда наличие или отсутствие энергии определяется погодой, - это большая проблема.

"Энергетика все время работает на грани. Дефициты возникают ежесуточно, поэтому даже облачность сильно влияет. Потому что солнечные электростанции летом в светлое время суток могут давать до 15% всей генерации в Украине. Это достаточно много, поэтому облачность тоже оказывает определенное влияние", - подчеркивает Владимир Омельченко.

Он также добавил, что такое влияние может быть существенным.

"В зависимости от того, какая облачность, на какой территории, в каких-то регионах она больше, где-то меньше. Но, вероятно, можно говорить о снижении производства вдвое", - отметил он в беседе с изданием.

Как прогноз погоды влияет на графики

Прогноз погоды непосредственно влияет на то, будет ли свет. Как ранее объяснял гендиректор компании YASNO Сергей Коваленко, днем генерируется больше энергии, чем ночью. Также в основном днем Украина импортирует электроэнергию и получает аварийную помощь. А ночью в большинстве случаев аварийная помощь не оказывается, а импорт - на минимуме.

"Днем очень активно работают солнечные электростанции. Они производят значительные объемы электроэнергии и дают возможность ГАЭС набрать воду, чтобы производить электроэнергию вечером", - писал он в Facebook.

Именно поэтому могут переносить графики отключения света, задействовать их раньше, чем планировалось.

По словам Омельченко, нет ничего удивительного в том, что при определении графиков в "Укрэнерго" учитывают прогноз погоды.

"Это не какое-то открытие. Они всегда учитывали прогноз, даже до полномасштабной войны. А сейчас тем более смотрят, так как погода намного больше влияет на работу энергосистемы", - рассказал он РБК-Украина.

Почему эта зависимость будет продолжаться

На этой неделе ситуация в энергосистеме будет ощутимо сложнее, чем на прошлой. Избежать графиков не удастся, поскольку ожидается повышение температуры воздуха, которая увеличит потребление. Кроме того, на днях вывели в ремонт энергоблок на одной из АЭС, а в 20-х числах планируется еще один, отметил Владимир Кудрицкий.

Причем ремонтная кампания на АЭС в основном касается перегрузки ядерного топлива. Оно способно вырабатывать электроэнергию определенное время, после чего нужно обязательно менять. Поэтому остановку энергоблоков можно лишь перенести на несколько дней, но не полностью отказаться от этого.

До осени украинские АЭС выйдут на полную мощность. Но это не означает, что осень и зиму удастся пройти без графиков, даже если не будет новых ударов по энергетике. Потому что для восстановления генерации нужны десятки миллиардов долларов и не один год.

А до этого доля солнечной генерации останется высокой. И, соответственно, зависимость от погоды никуда не денется.

"Сейчас она только усиливается и это будет продолжаться. Я на 100% уверен, что зависимость будет очень сильной в течение войны и еще минимум два-три года после", - подытожил Омельченко.

При подготовке материала использовались: информация "Укрэнерго", интервью главы правления "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого для "Украинской правды", пост гендиректора компании YASNO Сергея Коваленко в Facebook, публикация профильного портала ua-energy.org, комментарий директора энергетических программ "Центра Разумкова" Владимира Омельченко.