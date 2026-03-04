Мир вошел в эру нестабильности: в ЕС назвали главные угрозы

Для Европейского Союза наступила "эра нестабильности", которая требует открытого признания геоэкономических вызовов и немедленного повышения конкурентоспособности сообщества.
Об этом заявил президент Европейского совета Антониу Кошта, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление на форуме Европейской инвестиционной группы.
По словам чиновника, современный международный порядок, основанный на правилах, постепенно подрывается из-за роста экономического влияния Китая, напряженности в отношениях с США и дестабилизации, вызванной войной в Иране.
Кошта отметил, что европейская экономика имеет прочный фундамент, однако благосостояние государств-членов сейчас находится под серьезным давлением.
"Мы сталкиваемся с фрагментацией и геоэкономическими вызовами, которые испытывают нашу конкурентоспособность и устойчивость. Мы вступили в эру нестабильности", - подчеркнул президент Евросовета.
В рамках стратегии на 2026 год, который провозглашен "годом европейской конкурентоспособности", ЕС планирует сосредоточиться на более глубокой интеграции энергетики, телекоммуникаций и рынков капитала.
Кошта отметил, что энергетический переход остается ключевым инструментом для снижения цен и достижения стратегической автономии, поскольку зависимость от импорта ископаемого топлива делает Европу уязвимой.
"Продолжающийся кризис на Ближнем Востоке еще раз показывает, насколько экзистенциально важно для Европы стать более независимой", - заявил он, добавив, что чистая отечественная энергия уже сейчас обеспечивает более дешевое электричество в отдельных регионах.
Отдельное внимание президент Евросовета уделил защите стратегических отраслей промышленности, в частности искусственного интеллекта и квантовых технологий.
Он призвал к реализации амбициозной торговой политики и диверсификации связей, чтобы усилить роль ЕС как стабилизатора глобальной экономики.
"Европа стремится быть созданной. Она стремится к будущему!", - завершая выступление, Антониу Кошта процитировал португальского поэта Фернандо Пессоа.
Напомним, ранее стало известно, что Европейский Союз и МВФ готовят для Украины новый финансовый пакет, который должен обеспечить стабильность экономики в условиях затяжной войны.
В частности, страны ЕС уже приблизились к окончательному согласованию большого кредита для Киева, который будет базироваться на использовании доходов от замороженных российских активов.
В то же время в Брюсселе обсуждали механизмы обслуживания этих займов. В частности, появилась инициатива, согласно которой ЕС хочет брать комиссию с кредитных средств, предоставляемых Украине, для покрытия административных расходов на управление финансовыми инструментами.