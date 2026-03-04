Мир вошел в эру нестабильности: в ЕС назвали главные угрозы

Вызовы для европейской устойчивости

По словам чиновника, современный международный порядок, основанный на правилах, постепенно подрывается из-за роста экономического влияния Китая, напряженности в отношениях с США и дестабилизации, вызванной войной в Иране.

Кошта отметил, что европейская экономика имеет прочный фундамент, однако благосостояние государств-членов сейчас находится под серьезным давлением.

"Мы сталкиваемся с фрагментацией и геоэкономическими вызовами, которые испытывают нашу конкурентоспособность и устойчивость. Мы вступили в эру нестабильности", - подчеркнул президент Евросовета.

Приоритеты экономического развития

В рамках стратегии на 2026 год, который провозглашен "годом европейской конкурентоспособности", ЕС планирует сосредоточиться на более глубокой интеграции энергетики, телекоммуникаций и рынков капитала.

Кошта отметил, что энергетический переход остается ключевым инструментом для снижения цен и достижения стратегической автономии, поскольку зависимость от импорта ископаемого топлива делает Европу уязвимой.

"Продолжающийся кризис на Ближнем Востоке еще раз показывает, насколько экзистенциально важно для Европы стать более независимой", - заявил он, добавив, что чистая отечественная энергия уже сейчас обеспечивает более дешевое электричество в отдельных регионах.

Отдельное внимание президент Евросовета уделил защите стратегических отраслей промышленности, в частности искусственного интеллекта и квантовых технологий.

Он призвал к реализации амбициозной торговой политики и диверсификации связей, чтобы усилить роль ЕС как стабилизатора глобальной экономики.

"Европа стремится быть созданной. Она стремится к будущему!", - завершая выступление, Антониу Кошта процитировал португальского поэта Фернандо Пессоа.