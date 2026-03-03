"Ящик Пандоры": Двое союзников выступили против быстрого вступления Украины в ЕС

Украина стремится присоединиться к Евросоюзу до 2027 года, однако эта инициатива встретила серьезное сопротивление со стороны ключевых правительств ЕС. Европейские столицы опасаются "открытия ящика Пандоры" из-за слишком быстрого вступления Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Позиция Киева и план Зеленского и план Зеленского

Президент Владимир Зеленский рассматривает членство в ЕС до 1 января 2027 года как якорь для безопасности и процветания Украины после завершения войны. Четкая дата вступления может стать решающим аргументом для украинцев в случае принятия болезненных компромиссов в мирном урегулировании, особенно если страна не получит немедленного членства в НАТО.

Вице-премьер-министр Тарас Качка отметил, что Киев готов к дополнительным мониторинговым механизмам и переходным периодам по субсидиям, чтобы успокоить нынешних членов блока.

"Это необходимо для установления длительного и справедливого мира в Европе", - подчеркнул он.

Скептицизм в Брюсселе и европейских столицах

Несмотря на дипломатические усилия, Франция и Германия частно выражают сомнения относительно ускорения процесса. Дипломаты указывают на несколько критических преград:

Коррупция: европейские чиновники считают, что Украина еще не завершила необходимые реформы.

Популизм: правительства ЕС опасаются роста антиевропейских настроений в своих странах из-за быстрого расширения.

Бюрократия: каждый шаг вступления требует единодушного одобрения всех 27 членов, а Венгрия уже неоднократно блокировала украинские вопросы.

Идея "обратного расширения", которую продвигала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (вступление с ограниченным доступом к средствам до завершения всех реформ), пока считается дипломатически "мертвой".

Альтернативный путь: поэтапная интеграция

Аналитики считают полное вступление в ближайшие три года нереалистичным. Вместо этого Украине могут предложить модель "ускоренной интеграции". Она предусматривает постепенное присоединение к единому рынку, энергетическим и цифровым программам ЕС еще до официального получения статуса члена.

В то же время Еврокомиссия продолжает настаивать на важности членства Украины, аргументируя это усилением военного потенциала всего блока перед угрозой будущей агрессии со стороны РФ.