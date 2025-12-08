Мир Трампа по угрозой срыва? Таиланд нанес авиаудары по Камбодже

В понедельник, 8 декабря, Таиланд нанес авиаудары вдоль спорной границы с Камбоджей. Инцидент случился после того, как обе страны обвинили друг друга у нарушении соглашения о прекращении огня, заключенного при посредничестве Трампа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg и Reuters.
В заявлении военных Таиланда сказано, что погиб как минимум один тайский солдат и еще четверо получили ранения в ходе новых столкновений, которые вспыхнули в двух районах самой восточной провинции Убонратчатхани. Это произошло после того, как тайские войска попали под огонь камбоджийцев.
Bloomberg пишет, что согласно заявлению военных Таиланда, силы Камбоджи открыли огонь по нескольким приграничным участкам, используя стрелковое оружие, пулеметы, минометы и артиллерию.
Они добавили, что ответные действия включавшие наземный огонь и воздушные операции, были предприняты в соответствии с международными правилами для защиты суверенитета, отметив, что действия были направлены на предотвращение дальнейших нападений и недопущения более масштабной эскалации.
"Таиландская сторона в настоящее время начала использовать авиацию для нанесения ударов по военным объектам в нескольких районах", - сказано в заявлении.
В свою очередь Минобороны Камбоджи утверждает, что тайские военные нанесли утренние удары по их силам в двух местах после нескольких дней провокационных действий, добавив, что камбоджийские войска не предприняли никаких ответных мер.
Напомним, в июле 2025 года пограничный спор между странами перерос в пятидневную войну, после чего при посредничестве премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима и президента США Дональда Трампа было достигнуто соглашение о прекращении огня. Оно было подписано в августе, а в октябре в Куала-Лумпуре Трамп принимал участие в подписании расширенной мирной сделки между двумя странами.
Тогда в результате июльских столкновений погибло не менее 48 человек, а еще около 300 тысяч были временно перемещены. При этом стороны обменивались ракетными ударами и тяжелым артиллерийским огнем.
Но после того, как в прошлом месяце в прошлом месяце в результате взрыва мины был ранен из солдат из Таиланда, власти страны заявили, что приостанавливают реализацию сделки о прекращении огня с Камбоджей.
По данным таиландских военных, в их стране эвакуируется более 385 тысяч жителей из четырех приграничных округов, причем более 35 тысяч уже размещены во временных убежищах.
Отметим, что Таиланд и Камбоджа уже больше века оспаривают суверенитет в неразграниченных точках вдоль своей сухопутной границы протяженностю 817 км, которая впервые была нанесена на карту в 1907 году Францией, когда та управляла Камбоджей как колонией.
Нарастающая напряженность время от времени перерастала в стычки, как, например, артиллерийская перестрелка в 2011 году, несмотря на попытки мирно урегулировать претензии.
Напомним, в середине ноября Трамп сказал, что поговорил лидерам Таиланда и Камбоджи, заявив, что "все будет хорошо".