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Мир просит отменить пошлины: Трамп выдвинул решительное условие

Понедельник 21 апреля 2025 06:09
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Мир просит отменить пошлины: Трамп выдвинул решительное условие Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Президент США Дональд Трамп объявил требование к странам, которые хотят избавиться от тарифов на импорт продукции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу лидера в соцсети Truth Social.

По словам главы Белого дома, к нему обратились многие мировые лидеры и руководители предприятий с просьбой отменить тарифы.

"Приятно видеть, что мир знает, что мы настроены серьезно, потому что это так! Они должны исправить ошибки десятилетий злоупотреблений, но для них это будет нелегко. Мы должны восстановить благосостояние нашей Великой Страны и обеспечить настоящую ВЗАИМНОСТЬ. А для тех, кто ищет самый легкий путь: приезжайте в Америку и стройте в Америке!", - написал Трамп.

Тарифная война США

В начале апреля Трамп ввел пошлины на импорт в США продукции из более чем 180 стран мира.

Тарифы серьезно дестабилизировали ситуацию на мировых фондовых рынках.

9 апреля Трамп на три месяца приостановил действие тарифов и установил единую таможенную ставку для всех стран на уровне 10%, кроме Китая.

В Европейском Союзе заявили о намерении провести переговоры с США и заключить новое тарифное соглашение.

Всего к США с просьбой о переговорах по пошлинам обратилось более 70 стран мира.

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