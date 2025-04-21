Світ просить скасувати мита: Трамп висунув рішучу умову

Президент США Дональд Трамп оголосив вимогу до країн, які хочуть позбавитися тарифів на імпорт продукції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку лідера у соцмережі Truth Social.

"Приємно бачити, що світ знає, що ми налаштовані серйозно, тому що це так! Вони повинні виправити помилки десятиліть зловживань, але для них це буде нелегко. Ми маємо відновити добробут нашої Великої Країни та забезпечити справжню ВЗАЄМНІСТЬ. А для тих, хто шукає найлегший шлях: приїжджайте до Америки та будуйте в Америці!", - написав Трамп.

За словами глави Білого дому, до нього звернулися багато світових лідерів та керівників підприємств з проханням скасувати тарифи.

Тарифна війна США

На початку квітня Трамп запровадив мита на імпорт до США продукції з більш ніж 180 країн світу.

Тарифи серйозно дестабілізували ситуацію на світових фондових ринках.

9 квітня Трамп на три місяці призупинив чинність тарифів і встановив єдину митну ставку для всіх країн на рівні 10%, окрім Китаю.

В Європейському Союзі заявили про намір провести переговори зі США та укласти нову тарифну угоду.

Загалом до США з проханням по переговори щодо мит звернулося більше 70 країн світу.

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