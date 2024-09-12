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"Мир - прагматичный": Подоляк отреагировал на планы Турции вступить в БРИКС

Фото: советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк (Виталий Ночас, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова, Дмитрий Олейник

Турция подала заявку на поступление в БРИКС, ведь ее экономика переживает непростые времена. Поэтому страна ищет возможности подкрепить себя за счет, например, наращивания товарооборота с Россией.

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина рассказал советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Мир все же не идеален, мир - прагматичен. Не вижу ничего удивительного в поведении Турции. Она хочет получить то, что хочет получить, используя это время хаоса", - сказал Подоляк.

Он отметил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принципиально поддерживает территориальную целостность, в том числе Украины.

"Он и на Крымской платформе об этом говорил, независимо от того, что у Турции нарастание определенных экономических отношений с Россией. Экономика Турции переживает непростые времена, поэтому Турция ищет возможности подкрепить себя за счет, например, наращивания товарооборота с РФ", - пояснил советник главы ОП.

В то же время он подчеркнул, что БРИКС - это не политическое объединение.

"Это даже не такое объединение как ЕС. Это объединение ради решения определенных экономических проблем. Поэтому это может спокойно использоваться - говорить о поддержке территориальной целостности и получать определенные дивиденды от БРИКС", - добавил Подоляк.

Вступление Турции в БРИКС

Напомним, недавно издание Bloomberg сообщило, что Турция официально подала заявку на вступление в группу стран БРИКС, объединяющую развивающиеся рынки. Страна стремится усилить свое глобальное влияние и наладить новые связи вне своих традиционных западных союзов.

Магистр внешней политики и эксперт по Восточной Азии Наталья Бутырская ранее рассказывала об основных причинах возможного вступления Турции в БРИКС. Среди них, в частности, и то, что Анкаре неоднократно отказали во вступлении в ЕС.

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ТурцияБРИКС