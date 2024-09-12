"Світ - прагматичний": Подоляк відреагував на плани Туреччини вступити в БРІКС

Туреччина подала заявку на вступ у БРІКС, адже її економіка переживає непрості часи. Тому країна шукає можливості підкріпити себе за рахунок, наприклад, нарощення товарообігу з Росією.
Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна розповів радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.
"Світ все ж не ідеальний, світ - прагматичний. Не бачу нічого дивного у поведінці Туреччини. Вона хоче отримати те, що хоче отримати, використовуючи цей час хаосу", - сказав Подоляк.
Він зазначив, що президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган принципово підтримує територіальну цілісність, зокрема й України.
"Він і на Кримській платформі про це говорив, незалежно від того, що Туреччина має наростання певних економічних відносин з Росією. Економіка Туреччини переживає непрості часи, тому Туреччина шукає можливості підкріпити себе за рахунок, наприклад, нарощення товарообігу з РФ", - пояснив радник глави ОП.
Водночас він підкреслив, що БРІКС - це не політичне об'єднання.
"Це навіть не таке об'єднання як ЄС. Це об'єднання заради вирішення певних економічних проблем. Тому це може спокійно вживатися - говорити про підтримку територіальної цілісності й отримувати певні дивіденди від БРІКС", - додав Подоляк.
Нагадаємо, нещодавно видання Bloomberg повідомило, що Туреччина офіційно подала заявку на вступ до групи країн БРІКС, яка об'єднує ринки, що розвиваються. Країна прагне посилити свій глобальний вплив та налагодити нові зв'язки за межами своїх традиційних західних союзів.
Магістр зовнішньої політики та експерт з питань Східної Азії Наталія Бутирська раніше розповідала про основні причини можливого вступу Туреччини у БРІКС. Серед них, зокрема, й те, що Анкарі неодноразово було відмовлено у вступі до ЄС.
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