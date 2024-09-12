"Мир - прагматичный": Подоляк отреагировал на планы Турции вступить в БРИКС

Турция подала заявку на поступление в БРИКС, ведь ее экономика переживает непростые времена. Поэтому страна ищет возможности подкрепить себя за счет, например, наращивания товарооборота с Россией.

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина рассказал советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Мир все же не идеален, мир - прагматичен. Не вижу ничего удивительного в поведении Турции. Она хочет получить то, что хочет получить, используя это время хаоса", - сказал Подоляк.

Он отметил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принципиально поддерживает территориальную целостность, в том числе Украины.

"Он и на Крымской платформе об этом говорил, независимо от того, что у Турции нарастание определенных экономических отношений с Россией. Экономика Турции переживает непростые времена, поэтому Турция ищет возможности подкрепить себя за счет, например, наращивания товарооборота с РФ", - пояснил советник главы ОП.

В то же время он подчеркнул, что БРИКС - это не политическое объединение.

"Это даже не такое объединение как ЕС. Это объединение ради решения определенных экономических проблем. Поэтому это может спокойно использоваться - говорить о поддержке территориальной целостности и получать определенные дивиденды от БРИКС", - добавил Подоляк.