"Світ - прагматичний": Подоляк відреагував на плани Туреччини вступити в БРІКС

Туреччина подала заявку на вступ у БРІКС, адже її економіка переживає непрості часи. Тому країна шукає можливості підкріпити себе за рахунок, наприклад, нарощення товарообігу з Росією.

"Світ все ж не ідеальний, світ - прагматичний. Не бачу нічого дивного у поведінці Туреччини. Вона хоче отримати те, що хоче отримати, використовуючи цей час хаосу", - сказав Подоляк.

Він зазначив, що президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган принципово підтримує територіальну цілісність, зокрема й України.

"Він і на Кримській платформі про це говорив, незалежно від того, що Туреччина має наростання певних економічних відносин з Росією. Економіка Туреччини переживає непрості часи, тому Туреччина шукає можливості підкріпити себе за рахунок, наприклад, нарощення товарообігу з РФ", - пояснив радник глави ОП.

Водночас він підкреслив, що БРІКС - це не політичне об'єднання.

"Це навіть не таке об'єднання як ЄС. Це об'єднання заради вирішення певних економічних проблем. Тому це може спокійно вживатися - говорити про підтримку територіальної цілісності й отримувати певні дивіденди від БРІКС", - додав Подоляк.