Весь мир окажется в заложниках: Нетаньяху о возможности Ирана создать ядерное оружие

Весь мир окажется в заложниках, если Иран сможет изготовить собственное ядерное оружие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Нетаньяху отметил, что весь мир будет в заложниках у стороны, которая стремится уничтожить Израиль.

"Если мы не сможем предотвратить получение Ираном ядерных вооружений, мы окажемся в другой реальности", - говорится в сообщении.

Напомним, что Соединенные Штаты готовят промежуточное ядерное соглашение с Ираном, которое должно решить многолетнюю дискуссию по ядерной программе Тегерана.

Ранее в Пентагоне заявили, что Россия, Китай и Иран будут в течение многих лет создавать проблемы для мировой безопасности.

Глава объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что Иран способен разработать ядерное оружие уже через несколько месяцев, если примет решение по этому поводу. В то же время, США не дадут Тегерану этого сделать.

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