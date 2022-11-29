У Зеленского объяснили, что означают предложения о переговорах от Кремля

Власти России при помощи переговоров с Украиной хотят не мира, а сохранить украденное.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter .

"Все заявления России нужно пропускать через "сито правды". Тогда увидим, что под "переговорами" Кремль подразумевает не диалог, а сохранение украденного. Ответ известен: какие переговоры, если одна сторона продолжает убивать граждан другой? Хотите послушать украинский язык? Выведите войска", - подчеркнул он.

Напомним, сегодня, 29 ноября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что мирные переговоры с Украиной невозможны, поскольку этому якобы "мешает украинская позиция".

Также мы писали, что, по словам президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, перемирие между Украиной и Россией на данный момент невозможно, ведь под ним подразумевается, что Россия оставит все оккупированные территории себе.

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