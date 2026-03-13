Европа ведет тайные переговоры с Ираном из-за блокады Ормузского пролива: что известно

Европейские страны, в частности Франция и Италия, начали непубличные переговоры с Тегераном, чтобы гарантировать безопасный проход судов через Ормузский пролив и возобновить поставки энергоносителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
По данным источников издания, европейские столицы пытаются найти способ восстановить экспорт нефти и газа, избегая при этом прямого втягивания в военный конфликт.
Сейчас Париж и Рим изучают возможность получения гарантий безопасности от иранской стороны для гражданских танкеров.
Министр обороны Италии Гвидо Крозетто подтвердил стремление к единой позиции ЕС в этом вопросе.
"Мы пытаемся заставить Европу говорить единым, сплоченным голосом... настаивая на том, чтобы официально обратиться с просьбой разрешить судам из стран, не находящихся в состоянии войны, проходить через Ормуз", - заявил он.
Блокада пролива, через который проходит около 20% мирового объема нефти, уже привела к скачку цен до 100 долларов за баррель. Это создает критическую нагрузку на национальные бюджеты стран ЕС.
Несмотря на присутствие европейских военных кораблей в регионе, они пока не готовы к конвоированию судов из-за высоких рисков атак.
"Ни один европейский флот не готов сопровождать корабли через Ормуз, если существует риск нападения... Это должна быть допустимая среда", - пояснил один из чиновников осторожность европейцев.
Напомним, Ормузский пролив является главной "энергетической артерией" мира, соединяющей Персидский залив с Открытым океаном. Через этот узкий проход транспортируется около 20% мирового потребления нефти и значительная часть сжиженного газа.
РБК-Украина писало, что такое Ормузский пролив и почему его блокада может парализовать мировую экономику.
Ранее в Белом доме заявили, что военные конвои США в Ормузском проливе остаются опцией для защиты коммерческого судоходства, однако Вашингтон стремится избежать прямого столкновения с иранскими силами.
В то же время аналитики JPMorgan предупредили о катастрофических последствиях длительной изоляции региона. По их прогнозам, блокада Ормузского пролива может спровоцировать скачок цен на нефть до рекордных отметок, что повлечет глобальную рецессию.