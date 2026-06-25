Шмыгаль сделал неутешительное заявление о следующей зиме в Украине

Украина начала масштабную подготовку энергосистемы к следующему отопительному сезону, который может стать таким же трудным, как и предыдущий.

Об этом заявил министр энергетики Украины Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление на Конференции по восстановлению Украины.

План подготовки к зиме

По словам министра, следующая зима будет очень сложной, поэтому подготовка всей инфраструктуры идет совместно с международными партнерами. План восстановления и защиты включает в себя несколько ключевых этапов.

Генерация. Кроме восстановления 10 ГВт поврежденных мощностей планируется создать около 3 гигаваттов новых децентрализованных объектов. Они смогут работать автономно и будут менее уязвимыми к российским атакам.

Защита. В Украине строят многоуровневую систему защиты энергообъектов от ракетных и дроновых ударов, а также усиливают ПВО.

Переговоры. Украина призывает партнеров усиливать санкционное давление на РФ, чтобы усугубить ее экономику и заставить сесть за стол переговоров.

"Я уверен, что все эти меры помогут нам выстоять следующей зимой. Независимо от того, будет ли это зима во время войны или война уже прекратится, эта зима будет сложной, и мы должны быть к ней готовы", - подчеркнул Шмыгаль.

Он также добавил, что подготовка координируется с Европейской комиссией и Фондом поддержки энергетики, в частности, в преддверии успешно прошла четвертая встреча в формате "Энергетический Рамштайн".