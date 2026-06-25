Свириденко встретилась с Туском на фоне кризиса с Польшей

Польские компании представляют значительный интерес к восстановлению и развитию Украины. Общие шаги в этом направлении и углубление экономического сотрудничества обсудили лидеры обеих стран.

Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее Telegram -канал.

Детали переговоров и результаты конференции

Свириденко провела встречу с премьер-министром Польши Дональдом Туском, в ходе которой отметила высокий уровень подготовки и организации Конференции по восстановлению Украины.

По ее словам, нынешняя мера проходит особенно результативно. Она подчеркнула, что польские предприниматели готовы активно вовлекаться в проекты восстановления нашего государства.

"У Украины и Польши сегодня много общих тем, общих вызовов и общих интересов", - подчеркнула глава украинского министерства.

Сотрудничество в энергетике

Отдельное внимание в ходе диалога стороны уделили энергетической безопасности и новым экономическим проектам. В частности, речь шла об углублении взаимодействия между ключевыми компаниями двух рынков.

Главные темы обсуждения:

углубление сотрудничества в энергетической сфере

взаимодействие между украинским "Нафтогазом" и польским Orlen

перспективы реализации новых общих проектов

"Работаем вместе над конструктивными решениями и дальнейшим укреплением нашего стратегического партнерства", - добавила Свириденко.