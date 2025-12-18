Программу МВФ для Украины могут скорректировать: от чего это зависит
Программа кредитования от МВФ может быть скорректирована в зависимости от того, какое решение о финансировании Украины примет Евросоюз.
Об этом в ответ на вопрос корреспондента РБК-Украина на брифинге заявил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук.
Он отметил, что новая программа с МВФ, которая на сегодняшний день уже согласована, может быть скорректирована в зависимости от сроков и механизма финансирования Украины, который согласует ЕС.
"В зависимости от того, какие решения будут приняты сегодня или завтра, соответственно, будет изменяться и опциональность, и, возможно, (от этого - ред.) будет зависеть график. Пока наш базовый сценарий состоит в том, что будет и репарационный кредит и программа с МВФ в начале следующего года", - сказал Николайчук.
Он отметил, что неопределенность с решением ЕС сохраняется.
"В зависимости от того, как будет меняться ситуация, так же мы будем и корректировать наши сценарии и реакцию на них", - добавил заместитель главы НБУ.
Стоит заметить, что определение инструмента финансирования Украины от партнеров является предпосылкой для выделения МВФ новой программы финансирования.
Новая программа МВФ для Украины
Напомним, 26 ноября стало известно, что Украина и МВФ согласовали новую программу кредитования на 8,2 млрд долларов.
Окончательное решение еще должен принять Исполнительный совет МВФ - после выполнения Украиной предварительных условий и при наличии подтвержденного финансирования от доноров.
Программа направлена на сохранение экономической стабильности, снижение долговых рисков, борьбу с коррупцией и улучшение управления.
От Украины ожидают усиления борьбы с уклонением от налогов, расширения налоговой базы, закрытия таможенных лазеек, отмены льгот по НДС и принятия бюджета-2026 в рамках новой программы.