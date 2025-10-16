ua en ru
Чт, 16 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

Свириденко встретилась с главой Эксимбанка США: о чем говорили

Украина, Четверг 16 октября 2025 01:14
UA EN RU
Свириденко встретилась с главой Эксимбанка США: о чем говорили Фото: премьер-министр Украины Юлия Свириденко и президент Эксимбанка США Джон Йованович (Telegram Юлии Свириденко)
Автор: Марина Балабан

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко встретилась с новоназначенным президентом Эксимбанка США Джоном Йовановичем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Юлии Свириденко.

Глава правительства сообщила, что был продолжен трек развития бизнес-сотрудничества с США.

"Для нас важно на всех площадках демонстрировать, что Украина - надежный партнер и может предлагать перспективные бизнес-кейсы. Мы готовы к развитию сотрудничества в энергетике, инфраструктуре, логистике, добыче критических минералов", - отметила она.

Свтриденко проинформировала, что на встрече было уделено внимание проектам в сфере импорта газа, ядерной энергетики и развития совместной добычи урана.

"Эксимбанк может стать надежным крупным партнером сотрудничества между США и Украиной. Работаем над развитием сотрудничества", - отметила Свириденко.

Сотрудничество Украины с МВФ сотрудничество с МВФ

Как ранее сообщало РБК-Украина, в ближайшее время Киев посетит миссия МВФ.

Юлия Свириденко рассказала, что она вместе с командой украинских чиновников встретилась с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой и новоназначенным первым заместителем Дэном Катцом.

Говорили о продолжении сотрудничества и новой программе МВФ для Украины на 2026-2029 годы, которая должна поддержать экономическую стабильность государства.

Сотрудничество Украины с Минфином США

Накануне премьер-министр Юлия Свириденко обсудила с Минфином США инвестиции и санкции против России.

В Вашингтоне министр финансов США Скотт Бессент встретился с премьер-министром Украины Юлией Свириденко, чтобы обсудить укрепление партнерства и обеспечение долгосрочного мира. Он поблагодарил за поддержку Инвестиционного фонда реконструкции, который уже начал формировать первый "пайплайн" проектов.

В рамках работы фонда особое внимание уделяется приоритетным направлениям: критические минералы, энергетика и инфраструктура. Партнерство с США открывает возможности для смелых совместных украинско-американских проектов, направленных на модернизацию ключевых секторов экономики.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Уряд
Новости
Бессент: 85 сенаторов поддерживают 500% тарифы для Китая за покупку нефти у РФ
Бессент: 85 сенаторов поддерживают 500% тарифы для Китая за покупку нефти у РФ
Аналитика
"Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина "Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит