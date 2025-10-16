Свириденко встретилась с главой Эксимбанка США: о чем говорили
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко встретилась с новоназначенным президентом Эксимбанка США Джоном Йовановичем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Юлии Свириденко.
Глава правительства сообщила, что был продолжен трек развития бизнес-сотрудничества с США.
"Для нас важно на всех площадках демонстрировать, что Украина - надежный партнер и может предлагать перспективные бизнес-кейсы. Мы готовы к развитию сотрудничества в энергетике, инфраструктуре, логистике, добыче критических минералов", - отметила она.
Свтриденко проинформировала, что на встрече было уделено внимание проектам в сфере импорта газа, ядерной энергетики и развития совместной добычи урана.
"Эксимбанк может стать надежным крупным партнером сотрудничества между США и Украиной. Работаем над развитием сотрудничества", - отметила Свириденко.
Сотрудничество Украины с МВФ сотрудничество с МВФ
Как ранее сообщало РБК-Украина, в ближайшее время Киев посетит миссия МВФ.
Юлия Свириденко рассказала, что она вместе с командой украинских чиновников встретилась с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой и новоназначенным первым заместителем Дэном Катцом.
Говорили о продолжении сотрудничества и новой программе МВФ для Украины на 2026-2029 годы, которая должна поддержать экономическую стабильность государства.
Сотрудничество Украины с Минфином США
Накануне премьер-министр Юлия Свириденко обсудила с Минфином США инвестиции и санкции против России.
В Вашингтоне министр финансов США Скотт Бессент встретился с премьер-министром Украины Юлией Свириденко, чтобы обсудить укрепление партнерства и обеспечение долгосрочного мира. Он поблагодарил за поддержку Инвестиционного фонда реконструкции, который уже начал формировать первый "пайплайн" проектов.
В рамках работы фонда особое внимание уделяется приоритетным направлениям: критические минералы, энергетика и инфраструктура. Партнерство с США открывает возможности для смелых совместных украинско-американских проектов, направленных на модернизацию ключевых секторов экономики.