Свириденко зустрілась з головою Ексімбанку США: про що говорили

Україна , Четвер 16 жовтня 2025 01:14
UA EN RU
Свириденко зустрілась з головою Ексімбанку США: про що говорили Фото: прем'єр-міністр України Юлія Свириденко і президент Ексімбанку США Джон Йованович (Telegram Юлії Свириденко)
Автор: Марина Балабан

Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко зустрілась із новопризначеним президентом Ексімбанку США Джоном Йовановичем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Юлії Свириденко.

Голова уряду повідомила, що було продовжено трек розвитку бізнес-співпраці зі CША.

"Для нас важливо на всіх майданчиках демонструвати, що Україна - надійний партнер і може пропонувати перспективні бізнес-кейси. Ми готові до розвитку співпраці в енергетиці, інфраструктурі, логістиці, видобутку критичних мінералів", - зауважила вона.

Свтриденко поінформувала, що на зустрічі було приділено увагу проєктам у сфері імпорту газу, ядерної енергетики та розвитку спільного видобутку урану.

"Ексімбанк може стати надійним великим партнером співробітництва між США та Україною. Працюємо над розвитком співпраці", - наголосила Свириденко.

Співпраця України з МВФ

Як раніше повідомляло РБК-Україна, найближчим часом Київ відвідає місія МВФ.

Юлія Свириденко розповіла, що вона разом із командою українських урядовців зустрілася з директоркою-розпорядницею МВФ Крісталіною Георгієвою та новопризначеною першим заступником Деном Катцом.

Говорили про продовження співпраці та нову програму МВФ для України на 2026-2029 роки, яка має підтримати економічну стабільність держави.

Співпраця України з Мінфіном США

Напередодні прем'єр-міністр Юлія Свириденко обговорила з Мінфіном США інвестиції та санкції проти Росії.

У Вашингтоні міністр фінансів США Скотт Бессент зустрівся з прем'єр-міністром України Юлією Свириденко, щоб обговорити зміцнення партнерства та забезпечення довгострокового миру. Він подякував за підтримку Інвестиційного фонду реконструкції, який вже почав формувати перший "пайплайн" проєктів.

У рамках роботи фонду особлива увага приділяється пріоритетним напрямам: критичні мінерали, енергетика та інфраструктура. Партнерство зі США відкриває можливості для сміливих спільних українсько-американських проєктів, спрямованих на модернізацію ключових секторів економіки.

Сполучені Штати Америки Правительство
