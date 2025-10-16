Свириденко зустрілась з головою Ексімбанку США: про що говорили
Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко зустрілась із новопризначеним президентом Ексімбанку США Джоном Йовановичем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Юлії Свириденко.
Голова уряду повідомила, що було продовжено трек розвитку бізнес-співпраці зі CША.
"Для нас важливо на всіх майданчиках демонструвати, що Україна - надійний партнер і може пропонувати перспективні бізнес-кейси. Ми готові до розвитку співпраці в енергетиці, інфраструктурі, логістиці, видобутку критичних мінералів", - зауважила вона.
Свтриденко поінформувала, що на зустрічі було приділено увагу проєктам у сфері імпорту газу, ядерної енергетики та розвитку спільного видобутку урану.
"Ексімбанк може стати надійним великим партнером співробітництва між США та Україною. Працюємо над розвитком співпраці", - наголосила Свириденко.
Співпраця України з МВФ
Як раніше повідомляло РБК-Україна, найближчим часом Київ відвідає місія МВФ.
Юлія Свириденко розповіла, що вона разом із командою українських урядовців зустрілася з директоркою-розпорядницею МВФ Крісталіною Георгієвою та новопризначеною першим заступником Деном Катцом.
Говорили про продовження співпраці та нову програму МВФ для України на 2026-2029 роки, яка має підтримати економічну стабільність держави.
Співпраця України з Мінфіном США
Напередодні прем'єр-міністр Юлія Свириденко обговорила з Мінфіном США інвестиції та санкції проти Росії.
У Вашингтоні міністр фінансів США Скотт Бессент зустрівся з прем'єр-міністром України Юлією Свириденко, щоб обговорити зміцнення партнерства та забезпечення довгострокового миру. Він подякував за підтримку Інвестиційного фонду реконструкції, який вже почав формувати перший "пайплайн" проєктів.
У рамках роботи фонду особлива увага приділяється пріоритетним напрямам: критичні мінерали, енергетика та інфраструктура. Партнерство зі США відкриває можливості для сміливих спільних українсько-американських проєктів, спрямованих на модернізацію ключових секторів економіки.