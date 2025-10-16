Свириденко зустрілась з головою Ексімбанку США: про що говорили

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Юлії Свириденко .

Голова уряду повідомила, що було продовжено трек розвитку бізнес-співпраці зі CША.

"Для нас важливо на всіх майданчиках демонструвати, що Україна - надійний партнер і може пропонувати перспективні бізнес-кейси. Ми готові до розвитку співпраці в енергетиці, інфраструктурі, логістиці, видобутку критичних мінералів", - зауважила вона.

Свтриденко поінформувала, що на зустрічі було приділено увагу проєктам у сфері імпорту газу, ядерної енергетики та розвитку спільного видобутку урану.

"Ексімбанк може стати надійним великим партнером співробітництва між США та Україною. Працюємо над розвитком співпраці", - наголосила Свириденко.