Кто такая Юлия Свириденко: путь к должности премьер-министра Украины

Юлия Свириденко сменила Дениса Шмыгаля на должности главы Кабинета министров Украины. До назначения она на протяжении четырех лет была первым вице-премьером и руководила Министерством экономики.

Подробнее о биографии Юлии Свириденко – в материале РБК-Украина .

Главное:

Где родилась и училась Юлия Свириденко?

Чем занималась до прихода в политику?

Что известно о работе Свириденко в Черниговской ОГА?

Какие должности занимала в ОП и Кабмине?

Факты из биографии

Юлии Свириденко 39 лет, родилась 25 декабря 1985 в Чернигове в семье госслужащих. Ее отец работал в Черниговском территориальном отделении Антимонопольного комитета Украины, а мать занимала должность в областном совете.

В 2008 году с отличием окончила Киевский национальный торгово-экономический университет со степенью магистра по специальности "менеджмент антимонопольной деятельности". В том же году поступила в аспирантуру КНТЭУ по специальности "экономика и управление национальным хозяйством".

Кроме того, проходила обучение в Немецкой академии управления Нижней Саксонии (2016), окончила программу стратегий роста частного сектора Шведского агентства по международному развитию Sida (2017).

Юлия Свириденко владеет английским и китайским языками. Является почетным профессором практики Киевской школы экономики, приглашенная лектор KSE GBS.

В 2023 году вошла в список 100 "новых лидеров, которые формируют мир" по версии журнала TIME.

Фото: Юлия Свириденко возглавила Кабмин (facebook.com/yulia.svyrydenko)

Замужем, есть дочь. Муж – Сергей Дерлеменко, руководит компаниями "ДКС-Групп" и "ДИТЕЛ", которые занимаются строительством, ремонтом, телекоммуникациями и обслуживанием сетей связи.

Из частного сектора в Черниговскую ОГА

Свой карьерный путь Юлия Свириденко начала в 2008 году как экономист по финансовой работе в украинско-андоррском совместном предприятии "АМП".

Затем работала в Черниговском междугородном бюро технической инвентаризации в должности оценщика.

В 2011 году Свириденко возглавила представительство Чернигова в китайском городе Уси. Работала над привлечением иностранных инвестиций в экономику Черниговщины.

Одним из результатов деятельности представительства стал запуск проекта по строительству завода "Эко-Втор" по производству полиэфирного волокна в Чернигове со 100% иностранных инвестиций. После начала работы завода Юлия Свириденко получила должность заместителя директора по внешнеэкономической деятельности.

С 2015 начала карьеру на государственной службе:

в мае 2015 стала советницей руководителя Черниговской ОГА Валерия Кулича;

в августе того же года возглавила Департамент экономического развития облгосадминистрации;

в 2017-2018 – первая заместитель председателя Черниговской ОГА;

после отставки Кулича с июля по ноябрь 2018 Свириденко исполняла обязанности председателя Черниговской ОГА.

Фото: Свириденко была заместителем председателя Черниговской ОГА (facebook.com/yulia.svyrydenko)

Впоследствии также ушла из облгосадминистрации и руководила компанией Seedco Group, которая специализируется на переработке сельскохозяйственных культур для пищевой и кормовой промышленности. Совладельцем Seedco Group является бывший глава Черниговской ОГА Валерий Кулич.

Работа в ОП и Кабмине

В сентябре 2019 Юлия Свириденко была назначена заместителем министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова, а с июля 2020 стала первым заместителем уже нового министра – Игоря Петрашко.

В марте 2020 – феврале 2021 года входила в состав украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию на востоке Украины. Работала в рабочей подгруппе по социально-экономическим вопросам.

С декабря 2020 по ноябрь 2021 Свириденко занимала должность заместителя руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака по вопросам экономики.

Одновременно с работой в ОП также возглавляла Совет по содействию бизнесу, входила в состав наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины".

4 ноября 2021 Юлия Свириденко была назначена первым вице-премьер-министром – министром экономики Украины.

В 2022 году возглавила Межведомственную рабочую группу по реализации государственной санкционной политики против РФ.

После начала полномасштабной войны координировала программу релокации предприятий, программу грантов єРобота для поддержки бизнеса, работала над реализацией программы "Зроблено в Україні".

Как первый вице-премьер – министр экономики Украины принимала участие в переговорах с союзниками и партнерами Украины, в частности, в переговорном процессе по соглашению о недрах с США. Входила в состав украинской делегации на переговорах в Вашингтоне.

В мае 2025 Юлия Свириденко вместе с министром финансов США Скоттом Бессентом подписали соглашение о недрах между Украиной и США. Отвечала за переговоры о фонде восстановления Украины.

Фото: министр финансов США Скотт Бессент и вице-премьер-министр Украины Юлия Свириденко (facebook.com/yulia.svyrydenko)

Свириденко тогда подчеркнула, что соглашение направлено на привлечение глобальных инвестиций для восстановления экономики Украины и содействие долгосрочному миру и безопасности.

В июне 2025 была назначена заместителем председателя Совета по вопросам поддержки предпринимательства (консультативно-совещательного органа при президенте Украины).

Изменения в правительстве

Слухи о возможном назначении Юлии Свириденко на должность премьер-министра вместо Дениса Шмыгаля циркулировали еще в прошлом году. Впрочем, тогда отставки главы правительства не произошло, хотя осенью 2024 были заменены несколько министров и заместителей премьера.

Через год в политических кругах снова заговорили об обновлении Кабинета министров. Несколько депутатов и блогеров сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский решил уволить премьер-министра Дениса Шмыгаля и назначить на эту должность Юлию Свириденко. Голосование было анонсировано в Верховной Раде на середину июля.

Больше об этом говорится в материале РБК-Украина "Зеленский уволит Шмыгаля? Почему в Украине снова заговорили о смене правительства".

Стоит отметить, что Денис Шмыгаль возглавлял Кабинет министров с 4 марта 2020. Это правительство работало дольше всего за время независимости Украины, однако за пять лет большинство министров поменялось.

Юлия Свириденко стала второй женщиной премьер-министром в истории Украины после Юлии Тимошенко, которая возглавляла правительство дважды (2005 и 2007-2010 годы).

При подготовке использовались: биография Юлии Свириденко на портале Кабмина, публикации пресс-службы ОП, информация из Wikipedia, Facebook-страница Юлии Свириденко.