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Свириденко сделала заявление после первой недели работы нового Кабмина

Киев, Воскресенье 27 июля 2025 12:24
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Свириденко сделала заявление после первой недели работы нового Кабмина Фото: премьер-министр Украины Юлия Свириденко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В первую неделю работы нового Кабмина были приняты несколько важных решений. Они, в частности, касались экономической и оборонной сфер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Юлию Свириденко в Telegram.

"Прошла неделя с начала работы нового правительства. На старте мы четко определили для себя четыре ключевых приоритета: достоинство человека, безопасность, развитие экономики и восстановление", - отметила она.

По словам Свириденко, протезирование - одна из главных задач в сфере социальной политики.

В оборонном секторе правительство решило масштабировать отечественное производство взрывчатки.

"Вместе с Минцифры запустили новый грантовый конкурс в рамках Brave1. Наша цель - чтобы все, от оборудования до химии, изготавливалось в Украине. Системно и в нужных объемах", - подчеркнула премьер.

В экономической сфере Кабмин дал старт реализации решения СНБО о моратории для правоохранителей на проверки бизнеса.

Как отметила Свириденко, бизнес ожидает от правительства ощутимые шаги по дерегуляции.

"Поэтому начинаем аудит всех государственных расходов. Планируем значительное сокращение бюрократических процедур. Продолжаем работу с министрами. С каждым руководителем министерства встречаюсь отдельно - нарабатываем конкретные планы. Они войдут в Программу действий правительства", - добавила она.

Назначение Свириденко

Напомним, что 17 июля Верховная Рада назначила нового премьер-министра Украины. Должность получила Юлия Свириденко, которая до этого была министром экономики. Больше о Юлии Свириденко - можно узнать в материале РБК-Украина.

До Свириденко правительство возглавлял Денис Шмыгаль, который теперь занимает должность главы Минобороны.

Кроме того, Рада назначила и ряд других министров, в частности министра экономики, энергетики, социальной политики, юстиции и евроинтеграции.

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Юлия Свириденко
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