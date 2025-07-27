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Свириденко зробила заяву після першого тижня роботи нового Кабміну

Київ, Неділя 27 липня 2025 12:24
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Свириденко зробила заяву після першого тижня роботи нового Кабміну Фото: прем'єр-міністр України Юлія Свириденко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

У перший тиждень роботи нового Кабміну були ухвалені кілька важливих рішень. Вони, зокрема, стосувалися економічної та оборонної сфер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністерку Юлію Свириденко в Telegram.

"Минув тиждень від початку роботи нового уряду. На старті ми чітко визначили для себе чотири ключові пріоритети: гідність людини, безпека, розвиток економіки і відбудова", - зазначила вона.

За словами Свириденко, в оборонному секторі уряд вирішив масштабувати вітчизняне виробництво вибухівки.

"Разом із Мінцифри запустили новий грантовий конкурс у межах Brave1. Наша мета - щоб усе, від обладнання до хімії, виготовлялось в Україні. Системно і в потрібних обсягах", - наголосила прем'єрка.

В економічній сфері Кабмін дав старт реалізації рішення РНБО про мораторій для правоохоронців на перевірки бізнесу.

Як зазначила Свириденко, бізнес очікує від уряду відчутні кроки з дерегуляції.

"Тому починаємо аудит усіх державних видатків. Плануємо значне скорочення бюрократичних процедур. Продовжуємо роботу з міністрами. З кожним очільником міністерства зустрічаюся окремо - напрацьовуємо конкретні плани. Вони увійдуть у Програму дій уряду", - додала вона.

Призначення Свириденко

Нагадаємо, що 17 липня Верховна Рада призначила нового прем'єр-міністра України. Посаду отримала Юлія Свириденко, яка до цього була міністром економіки. Більше про Юлію Свириденко - можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

До Свириденко уряд очолював Денис Шмигаль, який тепер обіймає посаду голови Міноборони.

Крім того, Рада призначила й низку інших міністрів, зокрема міністра економіки, енергетики, соціальної політики, юстиції та євроінтеграції.

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Юлія Свириденко
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