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Кто такая Юлия Свириденко, которая может стать новым премьер-министром Украины

Понедельник 14 июля 2025 12:35
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Кто такая Юлия Свириденко, которая может стать новым премьер-министром Украины Фото: Юлия Свириденко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Вероятно на этой неделе состоится полная перезагрузка правительства. Потенциально, новым премьером может стать Юлия Свириденко, которая сейчас курирует экономический блок правительства.

Подробнее о том, что известно о Юлии Свириденко - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

  • частный сектор;
  • государственная служба;
  • кандидат в премьер-министры.

Частный сектор

Юлия Свириденко родом из Чернигова. Родилась 25 декабря 1985 года. В 2008 году она с отличием окончила Киевский национальный торгово-экономический университет, а затем прошла обучение на ряде последипломных программ.

В том же году начала работать в должности экономиста по финансовой работе украинско-андоррского совместного предприятия АО "АМП" (Киев), которое действовало в сфере недвижимости. В 2011 году она покинула компанию в связи с назначением на должность главы Постоянного представительства города Чернигов в городе Уси (Китай).

На новой должности Свириденко отвечала за привлечение китайских инвестиций в Украину. Результатом ее работы стало создание в Чернигове предприятия "Эко-Втор" со 100% иностранным капиталом.

Государственная служба

Свириденко начала карьеру на государственной службе в 2015 году как советник председателя Черниговской ОГА. В августе того же года возглавила Департамент экономического развития, а с 2017 года стала первым заместителем председателя ОГА, временно исполняя обязанности руководителя области.

По данным СМИ, в период ее работы в Черниговской ОГА (2015-2017) область получила более 340 млн долларов прямых иностранных инвестиций, что составляло большинство общего объема (430 млн долларов). В 2017 году Черниговщина заняла первое место в Украине по темпам роста инвестиций.

В 2019 году Свириденко присоединилась к Министерству экономики как заместитель министра, а с 2020 года стала первым заместителем. Она отвечала за политику в сфере труда, занятости, промышленности и ценообразования.

В декабре 2020 года перешла в Офис президента, где заняла должность заместителя руководителя, и занималась экономическими вопросами и взаимодействием с инвесторами. В то же время возглавила созданный президентом Зеленским Совет по содействию бизнесу.

4 ноября 2021 была назначена первым вице-премьер-министром министром экономики Украины.

Свириденко также участвовала в международных и стратегических инициативах: в 2020-2021 годах была членом украинской делегации в ТКГ по Донбассу, а летом 2021 года - членом наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины".

Кандидат в премьер-министры

В последние недели начали распространяться слухи о том, что украинское правительство ждут изменения. В частности, по данным источников РБК-Украина, президент Украины Владимир Зеленский готовит замену посла в США.

Основные кандидаты:

  • премьер-министр Денис Шмыгаль,
  • вице-премьер-министр Ольга Стефанишина,
  • министр обороны Рустем Умеров,
  • министр энергетики Герман Галущенко.

"Президент выбрал этих людей, потому что это люди, которые уже были в контакте с американцами и другими сильными партнерами и дали результаты, и уровень соответствует уровню отношений с Америкой", - сказал собеседник.

На фоне этих заявлений распространилась информация о том, что премьер-министр Денис Шмыгаль уйдет в отставку и ему уже ищут замену. В частности, ряд нардепов заявили, что президент решил поставить на эту должность Юлию Свириденко, действующего вице-премьера - министра экономики. Однако сама Свириденко на днях заявила, что не получала предложений о том, чтобы занять должность премьер-министра.

Стоит напомнить, что Шмыгаль возглавил правительство 4 марта 2020 года накануне коронакризиса. Его правительство работает дольше всех за время независимости Украины, однако большинство членов правительства сменилось за это время. Последние значительные изменения произошли в сентябре 2024 года.

По данным источников, ориентировочными датами для голосования назвали промежуток 15-17 июля.

Ранее РБК-Украина публиковало полный список изменений, который может быть утвержден. Подробнее об этом читайте по этой ссылке.

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Денис Шмыгаль Юлия Свириденко
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