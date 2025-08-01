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Должен работать на бюджет: Свириденко хочет ускорить назначение руководителя таможни

Пятница 01 августа 2025 16:10
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Должен работать на бюджет: Свириденко хочет ускорить назначение руководителя таможни Фото: Юлия Свириденко, премьер Украины (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко провела рабочее совещание с министром финансов Сергеем Марченко. Она поручила ускорить конкурс для отбора руководителя таможни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Свириденко в Telegram.

Она отметила, что по результатам встречи было дано поручение подготовить проект решения Правительства о создании конкурсной комиссии для отбора нового руководителя таможни.

Этот вопрос должны вынести на рассмотрение уже на следующем заседании Кабинета Министров.

"Важно провести этот отбор прозрачно и профессионально. Таможня должна стать современной сервисной службой, которая соответствует стандартам Европейского Союза и стопроцентно честно работает на наполнение бюджета", - пояснила Свириденко.

Назначение Свириденко

Напомним, что 17 июля Верховная Рада назначила нового премьер-министра Украины. Должность получила Юлия Свириденко, которая до этого была министром экономики.

После этого новый премьер-министр Украины провела первое заседание правительства и встречи с ключевыми министрами. Сейчас уже сформированы первые приоритеты.

Больше о Юлии Свириденко - можно узнать в материале РБК-Украина.

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Юлия Свириденко
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