Должен работать на бюджет: Свириденко хочет ускорить назначение руководителя таможни
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко провела рабочее совещание с министром финансов Сергеем Марченко. Она поручила ускорить конкурс для отбора руководителя таможни.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Свириденко в Telegram.
Она отметила, что по результатам встречи было дано поручение подготовить проект решения Правительства о создании конкурсной комиссии для отбора нового руководителя таможни.
Этот вопрос должны вынести на рассмотрение уже на следующем заседании Кабинета Министров.
"Важно провести этот отбор прозрачно и профессионально. Таможня должна стать современной сервисной службой, которая соответствует стандартам Европейского Союза и стопроцентно честно работает на наполнение бюджета", - пояснила Свириденко.
Назначение Свириденко
Напомним, что 17 июля Верховная Рада назначила нового премьер-министра Украины. Должность получила Юлия Свириденко, которая до этого была министром экономики.
После этого новый премьер-министр Украины провела первое заседание правительства и встречи с ключевыми министрами. Сейчас уже сформированы первые приоритеты.
Больше о Юлии Свириденко - можно узнать в материале РБК-Украина.