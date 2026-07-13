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Свириденко подала в отставку с поста премьера

19:26 13.07.2026 Пн
2 мин
Премьер может возглавить новое значимое направление
aimg Дмитрий Левицкий
Фото: Юлия Свириденко, премьер-министр Украины (Getty Images)

Премьер-министр Украины Юлия Свиреденко подала в Верховную Раду заявление об отставке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Рады Руслана Стефанчука в Facebook.

"В Верховную Раду поступило заявление об отставке премьер-министра Украины Юлии Свириденко", - написал он.

По словам Стефанчука, Рада рассмотрит этот вопрос в ближайшее время.

Он поблагодарил Свириденко за работу в чрезвычайно тяжелое для государства время.

Что известно о Юлии Свириденко

Свириденко возглавила Кабмин год назад - 17 июля 2025 года Рада одобрила ее назначение. Премьером она стала после отставки Дениса Шмыгаля, который уже в правительстве Свириденко возглавил сначала Минобороны, а затем - Минэнерго.

До назначения премьером Свириденко занимала должность первого вице-премьера, министра экономики. Ранее - была заместителем руководителя Офиса президента Украины.

Обновление Кабмина

Напомним, днем 12 июля президент Владимир Зеленский неожиданно объявил об обновлении всего Кабмина. По его словам, Украина меняет свою политическую стратегию, и для этого требуются кадровые изменения.

В то же время, Зеленский предложил Свириденко остаться в команде. Она может возглавить "новое важное направление в отношениях с ключевым партнером". О чем именно идет речь, президент не уточнил.

Также, по словам Зеленского, состоятся кадровые изменения в правоохранительной системе.

Когда может произойти отставка

Уволить премьера Рада планирует уже на этой неделе - 14 июля.

В то же время информированный источник РБК-Украина и нардеп от монобольшинства Ольга Василевская-Смаглюк заявила, что новый Кабмин нардепы назначат уже в четверг, 16 июля.

По информации собеседников РБК-Украина, безальтернативным кандидатом на должность премьера является глава "Нефтегаза" Сергей Корецкий.

Больше подробностей об обновлении Кабмина - читайте в материале РБК-Украина по ссылке.

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