Свириденко озвучила ключевой вопрос переговоров со Словакией для следующей встречи

Суббота 06 сентября 2025 01:59
Свириденко озвучила ключевой вопрос переговоров со Словакией для следующей встречи Фото: премьер-министр Украины Юлия Свириденко (t.me/svyrydenkoy)
Автор: Наталья Кава

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко встретилась со своим словацким коллегой Робертом Фицо. Она также анонсировала следующие переговоры между украинской и словацкой сторонами, которые состоятся в Словакии.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Свириденко написала в Telegram.

Во время встречи в Ужгороде стороны обсудили состояние реализации ключевых инфраструктурных и энергетических проектов. В частности, открытие узкоколейного железнодорожного участка между Ужгородом и Чопом.

"Это первая евроколея, построенная в Украине, которая открывает возможности для развития пассажирских сообщений с рядом европейских столиц", - отметила Свириденко.

Она также рассказала, что было договорено работать над содержательным наполнением очередного раунда совместных консультаций правительств Украины и Словакии, которые в ближайшее время состоятся в Словакии.

"Я поблагодарила правительство Словакии за непоколебимую поддержку евроинтеграционных стремлений Украины и необходимости скорейшего открытия переговорных кластеров с ЕС одновременно для Украины и Молдовы", - подчеркнула она.

Встреча Зеленского и Фицо

Напомним, вчера в Ужгороде состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и премьера Словакии Роберта Фицо. Они обсудили вопросы энергетической инфраструктуры, в том числе и украинские атаки на нефтепровод "Дружба".

При этом после встречи с российским диктатором Владимиром Путиным на этой неделе Фицо заинтриговал, что у него для Зеленского есть послание и выводы.

Кстати, более подробно об ударах Украины по инфраструктуре нефтепровода "Дружба" можете узнать в материале РБК-Украина.

