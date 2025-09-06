Свириденко озвучила ключевой вопрос переговоров со Словакией для следующей встречи
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко встретилась со своим словацким коллегой Робертом Фицо. Она также анонсировала следующие переговоры между украинской и словацкой сторонами, которые состоятся в Словакии.
Как сообщает РБК-Украина, об этом Свириденко написала в Telegram.
Во время встречи в Ужгороде стороны обсудили состояние реализации ключевых инфраструктурных и энергетических проектов. В частности, открытие узкоколейного железнодорожного участка между Ужгородом и Чопом.
"Это первая евроколея, построенная в Украине, которая открывает возможности для развития пассажирских сообщений с рядом европейских столиц", - отметила Свириденко.
Она также рассказала, что было договорено работать над содержательным наполнением очередного раунда совместных консультаций правительств Украины и Словакии, которые в ближайшее время состоятся в Словакии.
"Я поблагодарила правительство Словакии за непоколебимую поддержку евроинтеграционных стремлений Украины и необходимости скорейшего открытия переговорных кластеров с ЕС одновременно для Украины и Молдовы", - подчеркнула она.
Встреча Зеленского и Фицо
Напомним, вчера в Ужгороде состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и премьера Словакии Роберта Фицо. Они обсудили вопросы энергетической инфраструктуры, в том числе и украинские атаки на нефтепровод "Дружба".
При этом после встречи с российским диктатором Владимиром Путиным на этой неделе Фицо заинтриговал, что у него для Зеленского есть послание и выводы.
