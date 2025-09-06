Свириденко озвучила ключове питання переговорів зі Словаччиною для наступної зустрічі

Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко зустрілась зі своїм словацьким колегою Робертом Фіцо. Вона також анонсувала наступні переговори між українською та словацькою сторонами, які відбудуться у Словаччині.

Як повідомляє РБК-Україна , про це Свириденко написала у Telegram.

Під час зустрічі в Ужгороді сторони обговорили стан реалізації ключових інфраструктурних та енергетичних проектів. Зокрема, відкриття вузькоколійної залізничної ділянки між Ужгородом та Чопом.

"Це перша євроколія, збудована в Україні, яка відкриває можливості для розвитку пасажирських сполучень з низкою європейських столиць", - зауважила Свириденко.

Вона також розповіла, що було домовлено працювати над змістовним наповненням чергового раунду спільних консультацій урядів України та Словаччини, які найближчим часом відбудуться в Словаччині.

"Я подякувала уряду Словаччини за непохитну підтримку євроінтеграційних прагнень України та необхідності якомога швидшого відкриття переговорних кластерів з ЄС одночасно для України та Молдови", - підкреслила вона.