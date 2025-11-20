Свириденко в Киеве встретилась с министром Сухопутных войск США
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко в четверг, 20 ноября, провела встречу с министром Сухопутных войск Вооруженных сил США Дэниелем Дрисколлем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Свириденко.
"Рада приветствовать министра Сухопутных войск Вооруженных сил США Дэниела Дрисколла во время его первого визита в Украину. Этот визит дает возможность представителям американской администрации оценить ситуацию на месте и увидеть последствия российской агрессии", - отметила Свириденко.
По ее словам, в то время как Россия продолжает убивать наших людей, целиться в жилые дома ракетами и бить по критически важной инфраструктуре, стратегия давления на РФ остается эффективной.
"Крайне важно еще больше усиливать санкции против государства-агрессора для уменьшения возможностей вести агрессивную войну", - подчеркнула премьер.
Свириденко также подтвердила, что Американо-украинский инвестиционный фонд восстановления, инициированный президентом США Дональдом Трампом, успешно начал работу и расширяет свою деятельность.
Визит генералов США в Киев
Напомним, вчера, 19 ноября, СМИ сообщали, что президент США Дональд Трамп направил в Киев высокопоставленную делегацию Пентагона. Цель визита - возобновить переговоры с РФ по прекращению войны.
Министр американской армии Дэниел Дрисколл вместе с двумя четырехзвездочными генералами должен провести переговоры с президентом Владимиром Зеленским и другими украинскими чиновниками, а также высокопоставленными чиновниками и представителями промышленности.
По данным источника РБК-Украина, встреча Зеленского с американскими генералами должна состояться сегодня, 20 ноября, во второй половине дня.
По имеющейся информации, американские генералы будут склонять украинского президента к "мирному соглашению" с Россией.