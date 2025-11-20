ua en ru
Свириденко у Києві зустрілася з міністром Сухопутних військ США

Четвер 20 листопада 2025 12:52
UA EN RU
Свириденко у Києві зустрілася з міністром Сухопутних військ США Фото: прем'єр-міністр України Юлія Свириденко зустрілася з міністром Сухопутних військ США (t.me/svyrydenkoy)
Автор: Тетяна Степанова

Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко у четвер, 20 листопада, провела зустріч з міністром Сухопутних військ Збройних сил США Деніелем Дрісколлем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Свириденко.

"Рада вітати міністра Сухопутних військ Збройних сил США Деніела Дрісколла під час його першого візиту в Україну. Цей візит дає можливість представникам, американської адміністрації оцінити ситуацію на місці та побачити наслідки російської агресії", - зазначила Свириденко.

За її словами, у час коли Росія продовжує вбивати наших людей, цілити в житлові будинки ракетами та бити по критично важливій інфраструктурі, стратегія тиску на РФ залишається ефективною.

"Вкрай важливо ще більше посилювати санкції проти держави-агресора для зменшення можливостей вести агресивну війну", - наголосила прем'єр.

Свириденко також підтвердила, що Американсько-український інвестиційний фонд відбудови, ініційований президентом США Дональдом Трампом, успішно розпочав роботу і розширює свою діяльність.

Візит генералів США до Києва

Нагадаємо, вчора, 19 листопада, ЗМІ повідомляли, що президент США Дональд Трамп направив до Києва високопоставлену делегацію Пентагона. Мета візиту - відновити переговори з РФ щодо припинення війни.

Міністр американської армії Деніел Дрісколл разом із двома чотиризірковими генералами має провести переговори з президентом Володимиром Зеленським та іншими українськими чиновниками, а також високопосадовцями та представниками промисловості.

За даними джерела РБК-Україна, зустріч Зеленського з американськими генералами має відбутися сьогодні, 20 листопада, в другій половині дня.

За наявною інформацією, американські генерали схилятимуть українського президента до "мирної угоди" з Росією.

