Свириденко у Києві зустрілася з міністром Сухопутних військ США

Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко у четвер, 20 листопада, провела зустріч з міністром Сухопутних військ Збройних сил США Деніелем Дрісколлем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Свириденко.

"Рада вітати міністра Сухопутних військ Збройних сил США Деніела Дрісколла під час його першого візиту в Україну. Цей візит дає можливість представникам, американської адміністрації оцінити ситуацію на місці та побачити наслідки російської агресії", - зазначила Свириденко.

За її словами, у час коли Росія продовжує вбивати наших людей, цілити в житлові будинки ракетами та бити по критично важливій інфраструктурі, стратегія тиску на РФ залишається ефективною.

"Вкрай важливо ще більше посилювати санкції проти держави-агресора для зменшення можливостей вести агресивну війну", - наголосила прем'єр.

Свириденко також підтвердила, що Американсько-український інвестиційний фонд відбудови, ініційований президентом США Дональдом Трампом, успішно розпочав роботу і розширює свою діяльність.