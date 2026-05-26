Свириденко анонсировала изменения в горячих обедах в школах с 1 сентября

Координация с регионами

Юлия Свириденко отметила, что во время встречи с главами ОВА была согласована работа по выполнению правительственных приоритетов на местах.

В центре внимания оказались вопросы обороны, энергетической устойчивости и подготовка к следующему отопительному сезону.

Отдельно участники совещания обсудили готовность регионов к следующему этапу реформы школьного питания.

Расширение программы школьного питания

С 1 сентября в Украине планируется внедрение следующего этапа программы, в рамках которого горячее питание должны получать учащиеся 1–11 классов по всей стране.

На данный момент бесплатные обеды уже обеспечены для детей в прифронтовых громадах, а также для учеников начальной школы во всех регионах.

Правительство уже направило 1 млрд грн на модернизацию 73 школьных пищеблоков, что должно обеспечить реализацию обновленной системы питания.

Социальный и экономический эффект реформы

По словам Свириденко, программа школьного питания выходит за рамки социальной поддержки. Она также направлена на развитие местной экономики, создание рабочих мест и поддержку украинских производителей.

Таким образом, инициатива рассматривается как комплексный механизм, влияющий одновременно на сферу образования и экономическое развитие регионов.