С 24 декабря свет украинцам должны начать выключать гораздо меньше, - Свириденко

Сегодня Кабинет министров Украины поручил до 24 декабря обеспечить безусловное перенаправление до 1 ГВт высвобожденной электроэнергии для нужд населения. Это решение является ключевым для сбалансирования энергосистемы и уменьшения отключений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Юлии Свириденко.
По словам Юлии Свириденко, высвобожденная энергия появилась после пересмотра перечня объектов критической инфраструктуры. До 24 декабря все причастные органы должны обеспечить ее безусловное перенаправление на нужды населения.
"Это один из шагов, который поможет сбалансировать энергосистему и уменьшить количество отключений у людей", - сказала премьер-министр.
Кроме этого, правительство работает над дополнительными шагами для стабилизации энергосистемы, в частности:
Ранее в Украине из-за боевых действий и вражеских атак на энергетическую инфраструктуру происходили массовые отключения электричества.
Решение правительства о перенаправлении высвобожденной энергии является частью комплексной стратегии, которая сочетает внутреннюю генерацию и импорт, чтобы обеспечить стабильное электроснабжение для населения в условиях войны.
Напомним, что в результате российской атаки в ночь на 20 декабря Николаев полностью остался без электроснабжения. Для поддержки жителей в городе оперативно развернули Пункты несокрушимости.
Также российские оккупанты атаковали ударными дронами объекты критической инфраструктуры Николаевской области. Кроме того, во время очередного обстрела в Одессе был поврежден объект критической инфраструктуры, что осложнило энергетическую ситуацию в регионе.