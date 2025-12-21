С 24 декабря свет украинцам должны начать выключать гораздо меньше, - Свириденко

По словам Юлии Свириденко, высвобожденная энергия появилась после пересмотра перечня объектов критической инфраструктуры. До 24 декабря все причастные органы должны обеспечить ее безусловное перенаправление на нужды населения.

"Это один из шагов, который поможет сбалансировать энергосистему и уменьшить количество отключений у людей", - сказала премьер-министр.

Кроме этого, правительство работает над дополнительными шагами для стабилизации энергосистемы, в частности:

увеличением импорта электроэнергии,

восстановлением поврежденной в результате атак генерации,

расширением индивидуальной генерации для домохозяйств.

Энергетика под ударом

Ранее в Украине из-за боевых действий и вражеских атак на энергетическую инфраструктуру происходили массовые отключения электричества.

Решение правительства о перенаправлении высвобожденной энергии является частью комплексной стратегии, которая сочетает внутреннюю генерацию и импорт, чтобы обеспечить стабильное электроснабжение для населения в условиях войны.