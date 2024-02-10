В "Дії" появилась карта укрытий: какие возможности теперь доступны
В приложение "Дія" добавили карту укрытий. С ее помощью можно проложить маршрут к ближайшему безопасному месту и воспользоваться еще рядом возможностей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство цифровой трансформации Украины в Telegram.
Как отметили в ведомстве, при помощи карты украинцы смогут:
- быстро найти ближайшее безопасное место;
- посмотреть информацию об укрытии;
- проложить маршрут к укрытию;
- посмотреть вид, рейтинг и фото укрытия;
- узнать, сколько людей вмещает укрытие;
- оценить состояние укрытия;
- оставить отзыв, сообщить, если укрытие закрыто, эту информацию передадут в ОВА;
- поделиться локацией с родственниками или друзьями.
Также доступен фильтр, при помощи которого любой украинец сможет найти для себя подходящее укрытие.
В Минцифры отмечают, что картой можно пользоваться оффлайн. Для этого нужно загрузить ее - перейти в раздел "Незламність" и нажать "Завантажені мапи".
По соображениям безопасности карта недоступна в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях. Жители этих регионов могут узнать адреса укрытий у органов местного самоуправления.
Напомним, в "Дії" также уже доступна карта "Пунктов несокрушимости", где украинцам доступен интернет, электроэнергия и не только.
Более детально о карте - в материале РБК-Украина.
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