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МИД работает над цифровизацией консульских услуг для украинцев за границей

Вторник 13 августа 2024 14:04
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МИД работает над цифровизацией консульских услуг для украинцев за границей Фото: представитель МИД Украины Георгий Тихий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук, Дмитрий Левицкий

С 2022 года количество украинских граждан за рубежом значительно возросло, но возможности консульской службы не успели за этим ростом. Это создает трудности в удовлетворении спроса на консульские услуги.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий на пресс-конференции, сообщает корреспондент РБК-Украина.

"Поэтому идея через цифровизацию, через перевод части услуг в дистанционный формат уменьшить нагрузку на консульства и дать гражданам беспрепятственный доступ к этим услугам", - заявил он.

Представитель МИД добавил, что сейчас ведется модернизация информационно-коммуникационной системы консульских услуг, и уже в ближайшее время планируется начать ее закрытое тестирование.

"Запуск этой обновленной системы уже на начальном этапе позволит сократить операционное время предоставления консульских услуг на 30-80%, в зависимости от типа услуг", - заявил он.

Тихий добавил, что в сотрудничестве с Минцифры в новую систему будет интегрирована возможность шеринга документов через приложение "Дія", что сделает процесс еще более удобным для пользователей.

Ограничение услуг для военнообязанных мужчин за границей

В апреле МИД ограничил консульства в предоставлении услуг для военнообязанных мужчин, находящихся за границей. В то же время, для некоторых категорий мужчин были предусмотрены исключения.

В июне правительство приняло постановление, запрещающее мужчинам призывного возраста получать паспорт за границей без наличия военно-учетных документов.

В конце июля зарубежные подразделения ГП "Документ" возобновили приём заявлений на оформление паспортов для мужчин.

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