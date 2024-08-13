МИД работает над цифровизацией консульских услуг для украинцев за границей

С 2022 года количество украинских граждан за рубежом значительно возросло, но возможности консульской службы не успели за этим ростом. Это создает трудности в удовлетворении спроса на консульские услуги.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий на пресс-конференции, сообщает корреспондент РБК-Украина.

"Поэтому идея через цифровизацию, через перевод части услуг в дистанционный формат уменьшить нагрузку на консульства и дать гражданам беспрепятственный доступ к этим услугам", - заявил он.

Представитель МИД добавил, что сейчас ведется модернизация информационно-коммуникационной системы консульских услуг, и уже в ближайшее время планируется начать ее закрытое тестирование.

"Запуск этой обновленной системы уже на начальном этапе позволит сократить операционное время предоставления консульских услуг на 30-80%, в зависимости от типа услуг", - заявил он.

Тихий добавил, что в сотрудничестве с Минцифры в новую систему будет интегрирована возможность шеринга документов через приложение "Дія", что сделает процесс еще более удобным для пользователей.