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Президентський рейтинг Зеленського піднявся вище 25%

Новость на русском → Україна, Вівторок 16 березня 2021 11:08
Президентський рейтинг Зеленського піднявся вище 25% Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Якби президентські вибори проходили на початку березня 2021 року, у першому найбільше голосів отримав би Володимир Зеленський (19% усіх опитаних, або 27% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме). За останній місяць рейтинг чинного президента виріс на 4 процентних пункти.

Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова.

За даними опитування, мають намір проголосувати за Петра Порошенка 13,5% опитаних і 20% тих, хто прийде на вибори, за Юрія Бойка - 13% і 17%, за Юлію Тимошенко - відповідно 8% і 10%

Крім того, проголосують за Ігоря Смешка - відповідно 5% і 6%, за Володимира Гройсмана - відповідно 2% і 3%, за Руслана Кошулинського - відповідно 2% і 3%, за Олега Ляшка - відповідно 2% і 2%, за Дмитра Разумкова - відповідно 1,5% та 2%, за Анатолія Гриценка - відповідно 1% і 2%, за Олександра Вілкула - відповідно 1% і 1%, за Віталія Кличка - відповідно 1% і 1%

Президентський рейтинг Зеленського піднявся вище 25%

Під час опитування респондентам пропонувалося обрати, за кого з політиків вони проголосували б, якби відбувся другий тур виборів президента України. Другий тур моделювався за участі чотирьох кандидатів: Зеленський, Бойко, Порошенко, Разумков.

Зеленський у випадку електорального суперництва у другому турі з Порошенком, Бойком чи Разумковим стає переможцем президентських виборів.

Президентський рейтинг Зеленського піднявся вище 25%

Разумков перемагає Порошенка і Бойка, а Порошенко перемагає у випадку електорального суперництва у другому турі з Бойком.

Президентський рейтинг Зеленського піднявся вище 25%

Дослідження проведене Центром Разумкова з 5 по 9 березня 2021 року по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Методом інтерв'ю "віч-на-віч" за місцем проживання було опитано 2019 респондентів. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

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