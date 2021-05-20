Президентський рейтинг: за кого українці проголосують у травні 2021 року

Якби президентські вибори відбулися в середині травня 2021 року, Володимира Зеленського підтримали б 30,2% тих, хто має намір голосувати і визначився з вибором. На початку квітня його рейтинг становив 24,9%.

За Петра Порошенка проголосували б 13,1% (на початку квітня - 12,8%), за Юрія Бойка - 11,9 % (на початку квітня - 11,9%), за Юлію Тимошенко - 11,1% (на початку квітня - 12,1%).

Крім того, 7,6% проголосували б за Ігоря Смешка, 5,1% - Євгена Мураєва. Підтримка інших кандидатів нижче 5%.

Якби у другий тур сьогодні вийшли Зеленський і Порошенко, то 68% серед виборців підтримали б чинного президента, а 32% - проголосували за Порошенка.

У разі виходу до другого туру Зеленського і Тимошенко - 62% на користь чинного президента, 38% - за лідера партії "Батьківщина". У разі виходу в другий тур Бойка з главою держави, у Зеленського - 69%, лідера партії "Опозиційна платформа - За життя" - 31%.

Опитування проведене соціологічною групою "Рейтинг" 16-18 травня 2021 року серед 2500 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%.