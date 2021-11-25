"Світлофорні санкції" або зброя. Посол у Німеччині розповів, якої допомоги очікує Україна

Посол у Німеччині Андрій Мельник розповів про допомогу, на яку розраховує Україна від німецького коаліційного уряду у протистоянні з Росією. За словами дипломата, це можуть бути "світлофорні санкції" проти Москви або постачання озброєнь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова Мельника в ефірі ток-шоу "Право на владу" .

"Коаліційна угода не передбачає постачання зброї, але це не означає, що в Києві не можуть очікувати зміни акцентів. Але я не думаю, що нам слід очікувати прориву, адже це консенсус політичний, що сформувався в останні десятиліття", - сказав дипломат.

При цьому Мельник підкреслив, що Німеччина має й інші можливості надати допомогу Україні в протистоянні з Росією. Зокрема, за його словами, так званий "світлофорний" уряд може оголосити Москві жорстке попередження у вигляді нового пакету санкцій.

"У разі його (пакету санкцій – ред.) анонсу прямо зараз це створило б, на нашу думку, ефект холодного душу на Кремль", – додав дипломат.

За його словами, такі санкції мають передбачати міжнародну ізоляцію режиму президента РФ Володимира Путіна, запровадження комплексного ембарго на російський імпорт енергоносіїв – газ, нафту, вугілля. Крім того, обмеження повинні включати накладення заборони на будь-які європейські інвестиції, заморожування всієї російської власності за кордоном, активів, банківських рахунків.

"Ці "світлофорні санкції" повинні дати сигнал Кремлю, що у разі вторгнення (в Україну - ред.) на нього чекатиме справжній армагедон. Саме таких сигналів ми чекаємо від Берліна", - наголосив Мельник.