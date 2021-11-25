Україна закликає Німеччину відмовитися від газу з РФ у разі нової агресії, - посол
Україна закликає новий уряд Німеччини відмовитися від російського газу, якщо Москва зважиться на нову військову інтервенцію. Крім того, Київ чекає від Берліна нового курсу на реінтеграцію Криму.
Про це в ексклюзивному коментарі РБК-Україна розповів посол України в Німеччині Андрій Мельник.
За його словами, поки залишається відкритим питання про те, чи буде готовий німецький "світлофорний уряд" нарощувати політичний і економічний тиск на Росію, а також розширити санкції, якщо президент РФ Володимир Путін далі нарощуватиме агресію проти України.
"Ми закликаємо уряд ФРН відразу ж після його інавгурації чітко сформулювати кодекс наслідків, які неминуче спричинить нова військова інтервенція РФ, включаючи введення повного ембарго на імпорт російських енергоносіїв і болючої міжнародної ізоляції Кремля. Ми також очікуємо від Німеччини якісно нового курсу, спрямованого на реінтеграцію Криму", - зазначив Мельник.
Він додав, що на сьогодні вже недостатньо тільки політики невизнання окупації півострова.
"Потрібен чіткий план дій Берліна щодо деокупації в рамках Кримської платформи", - додав Мельник.
Зазначимо, раніше Мельник заявив, що поки незрозуміло, чи готовий наступний канцлер Німеччини Олаф Шольц взяти на себе головну роль у переговорах з президентом Росії Володимиром Путіним у нормандському форматі.
Детальніше про політичну ситуацію в Німеччині читайте в матеріалі РБК-Україна "Спадщина Меркель. Чого чекати Україні від нового уряду Німеччини".