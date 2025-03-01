Ссора Зеленского с Трампом и новые правила бронирования от мобилизации: новости за 28 февраля

Украинский президент Владимир Зеленский поспорил с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом о войне РФ против Украины. Тем временем Кабинет Министров принял изменения в порядок бронирования военнообязанных.

Более подробно о том, что произошло в пятницу, 28 февраля, - в материале РБК-Украина .

Зеленский поспорил с Трампом и Вэнсом

Вчера, 28 февраля, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Соединенные Штаты Америки.

Глава государства провел встречу с американскими сенаторами и президентом США Дональдом Трампом.

Однако во время общения с журналистами между Зеленским и Трампом возникла ссора, которая касалась войны в Украине.

Зеленский напомнил о том, что война в Украине не закончилась, ни при Бараке Обаме, ни при Дональде Трампе, ни при Джо Байдене. Это вызвало резкую реакцию у вице-президента США Джей ди Вэнса, а затем и у Трампа.

После спора украинский президент досрочно покинул Белый дом. Подписание соглашения по редкоземельным металлам между Украиной и США отменили.

Тем временем американский лидер заявил, что Зеленский не готов к миру.

Подробнее о встрече Зеленского с Трампом - в материале РБК-Украина.

Правительство внесло изменения в порядок бронирования военнообязанных

Кабинет Министров Украины принял изменения в порядок бронирования военнообязанных и определения критически важных предприятий.

Нововведения касаются учета мобилизованных работников после 18 мая 2024 года, отмены 72-часовой проверки для государственных органов при бронировании, сокращения срока аннулирования отсрочки до 5 дней, а также уточнения критериев определения предприятий критически важными.

Основные нововведения в порядке бронирования военнообязанных:

учет мобилизованных работников - в общее количество лиц, подлежащих бронированию, будут включать работников, призванных на службу после 18.05.2024;

отмена 72-часовой проверки - государственные органы больше не обязаны проводить проверку данных о работниках при бронировании;

сокращение срока аннулирования отсрочки - срок отмены отсрочки для работников предприятий, учреждений и организаций уменьшен до 5 дней;

обновление критерия средней зарплаты - для определения предприятий критически важными будет применяться месячный период расчета средней заработной платы;

электронное взаимодействие реестров - Пенсионному фонду и Минцифры поручено обеспечить интеграцию реестров для автоматической проверки соответствия зарплатных критериев военнообязанных.

Украина и МВФ достигли договоренности по седьмому пересмотру программы EFF

Украина и Международный валютный фонд (МВФ) достигли договоренности на уровне персонала по седьмому пересмотру программы Механизма расширенного финансирования (EFF).

Общий объем программы составляет около 15,5 млрд долларов. Очередной транш Украина сможет получить после утверждения пересмотра Исполнительным советом директоров МВФ.

В Украине изменили правила отсрочки от мобилизации

Кабинет Министров внес изменения в перечень документов, которые военнообязанные должны подавать для получения отсрочки от мобилизации по основаниям, предусмотренным законом.

Теперь право на отсрочку имеют также люди, которых в законном порядке признали такими, которые были лишены личной свободы из-за вооруженной агрессии против Украины.

Чтобы подтвердить это право, такому лицу нужно предоставить выписку из Единого реестра лиц, которые были незаконно заключены в результате войны.

США прекратили поддержку программы восстановления энергетики Украины

Государственный департамент США прекратил действие инициативы USAID по восстановлению энергосистемы Украины. В программу были вложены сотни миллионов долларов.

По данным NBC News, поддержка программы по восстановлению энергосистемы Украины была прекращена на этой неделе.

"Это существенно подорвет возможности администрации вести переговоры о прекращении огня и станет сигналом для России, что нам плевать на Украину и наши прошлые инвестиции", - отметил один из сотрудников Агентства США по международному развитию (USAID).

Он отметил, что Россия ведет против Украины "экономическую войну", но USAID играло центральную роль в том, чтобы помочь украинской экономике быть устойчивой.

ООН остановила некоторые программы поддержки в Украине

Соединенные Штаты Америки сократили помощь, предоставляемую ООН. Это привело к приостановке гуманитарной помощи в некоторых регионах Украины.

"В Украине в ключевых регионах приостановлена реализация программ с использованием наличных средств, которые являются ключевым элементом гуманитарной помощи, рассчитанной на 1 миллион человек", - сообщил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Украинская авиация ударила по позициям ФСБ в Брянской области

Украинская авиация 27 февраля атаковала позиции российской Федеральной службы безопасности в Брянской области. Уничтожена важная инфраструктура врага.

Военные отметили, что в результате точечного удара уничтожена важная военная инфраструктура врага. В частности, речь идет о:

средства связи;

усилители сигнала;

оборудование для спутниковой связи;

других технических средствах, которые использовались для координации боевых действий.

Такой удар существенно снизил возможности оккупантов по управлению силами и средствами в регионе.

Силы обороны Украины уничтожили склад термобарических боеприпасов оккупантов в районе Селидово

Силы обороны Украины уничтожили склад хранения термобарических боеприпасов российских захватчиков. Это произошло в ночь на 28 февраля на временно оккупированной территории Донецкой области.

По данным Генштаба, российский склад располагался в районе Селидово.

"Кроме того, нанесено поражение по еще трем важным объектам российских оккупантов. В частности, Ильскому нефтеперерабатывающему заводу (Краснодарский край РФ), который задействован в обеспечении российской оккупационной армии", - сказано в сообщении.