Правительство внесло изменения в порядок бронирования военнообязанных: что известно

Об этом заявил постоянный представитель Кабинета министров Украины в Верховной Раде Тарас Мельничук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

Нововведения касаются учета мобилизованных работников после 18 мая 2024 года, отмены 72-часовой проверки для государственных органов при бронировании, сокращения срока аннулирования отсрочки до 5 дней, а также уточнения критериев определения предприятий критически важными.

Основные нововведения в порядке бронирования военнообязанных:

учет мобилизованных работников - в общее количество лиц, подлежащих бронированию, будут включать работников, призванных на службу после 18.05.2024;

отмена 72-часовой проверки - государственные органы больше не обязаны проводить проверку данных о работниках при бронировании;

сокращение срока аннулирования отсрочки - срок отмены отсрочки для работников предприятий, учреждений и организаций уменьшен до 5 дней;

обновление критерия средней зарплаты - для определения предприятий критически важными будет применяться месячный период расчета средней заработной платы;

электронное взаимодействие реестров - Пенсионному фонду и Минцифры поручено обеспечить интеграцию реестров для автоматической проверки соответствия зарплатных критериев военнообязанных.

Мобилизация в Украине

В Украине во время военного положения и мобилизации право на отсрочку имеют несколько категорий граждан. Она может предоставляться по причинам состояния здоровья, семейных обстоятельств, профессиональной деятельности или обучения. Перечень оснований и условия получения определяются законами и постановлениями правительства. Для оформления отсрочки необходимо подать соответствующие документы в территориальный центр комплектования.

Также мы писали, что недавно в приложении Резерв+ заработало автоматическое продление отсрочек для людей с инвалидностью и студентов, аспирантов и докторантов.