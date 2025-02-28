В Украине изменили правила отсрочки от мобилизации: кого это касается
Кабинет Министров внес изменения в перечень документов, которые военнообязанные должны подавать для получения отсрочки от мобилизации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука.
По данным Мельничука, правительство внесло изменения в перечень документов, которые военнообязанные должны подавать для получения отсрочки от мобилизации по основаниям, предусмотренным законом.
Теперь право на отсрочку имеют также люди, которых в законном порядке признали такими, которые были лишены личной свободы из-за вооруженной агрессии против Украины.
Чтобы подтвердить это право, такому лицу нужно предоставить выписку из Единого реестра лиц, которые были незаконно заключены в результате войны.
Заметим, что еще осенью прошлого года уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец призвал внести изменения в законодательство, а именно о предоставлении отсрочки от мобилизации бывшим гражданским заложникам.
Он отметил, что бывшие военнопленные имеют право быть уволенными с военной службы, если они не выразили желания продолжать службу.
Также, по его мнению, они имеют право не подлежать принудительной мобилизации.
Подробнее об этом можно узнать в материале РБК-Украина.
Заметим, что ранее мы подробно писали о том, кто может получить отсрочку от мобилизации, на какой срок и как ее оформить.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.