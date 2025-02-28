ООН остановила некоторые программы поддержки в Украине, - Гутерриш

Соединенные Штаты Америки сократили помощь, предоставляемую ООН. Это привело к приостановке гуманитарной помощи в некоторых регионах Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

Гутерриш отметил, что масштабные сокращения расходов США на помощь, введенные американским президентом Дональдом Трампом, противоречат интересам Вашингтона.

"Уменьшение гуманитарной роли и влияния Америки будет противоречить американским интересам во всем мире. Я могу лишь надеяться, что эти решения можно будет отменить на основе более тщательного анализа", - сказал он.

Он рассказал, что сокращение расходов привели к приостановке гуманитарной помощи в некоторых регионах Украины .