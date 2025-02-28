Украинская авиация ударила по позициям ФСБ в Брянской области (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Telegram.

"Этот удар - очередной шаг к ослаблению вражеских сил и уменьшению их военного потенциала. Силы обороны Украины продолжают наносить урон врагу, пока последний российский захватчик не покинет территорию Украины", - отметили в Генштабе.

Такой удар существенно снизил возможности оккупантов по управлению силами и средствами в регионе.

других технические средствах, которые использовались для координации боевых действий.

Военные отметили, что в результате точечного удара уничтожена важная военная инфраструктура врага. В частности, речь о:

"Вчера авиация Воздушных Сил Вооруженных сил Украины успешно нанесла удар по пограничному залогу ФСБ в населенном пункте Белая Березка, Брянская область", - сказано в сообщении Генштаба.

Успешные атаки в Запорожской области

Напомним, вчера, 27 февраля, в Генштабе ВСУ сообщили о том, что украинские защитники нанесли высокоточный удар по зданию, которое оккупанты использовали в качестве наблюдательного пункта. Такой пункт находился в Запорожской области.

Также 26 февраля украинская авиация ударила по вражескому пункту управления дронами.

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