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Маск удалил сообщение с "бомбой" о Трампе

Вашингтон, Суббота 07 июня 2025 13:34
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Маск удалил сообщение с "бомбой" о Трампе Фото: Илон Маск и Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Американский миллиардер Илон Маск удалил из соцсети X сообщение о наличии упоминаний президента США Дональда Трампа в расследовании в отношении Джеффри Эпштейна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Маска в соцсети X.

В четверг между Маском и Трампом разгорелся публичный скандал. Бывший член администрации Трампа набросился на главу Белого дома с критикой и обвинением. В ответ Трамп заявил, что Маск не в своем уме.

Во время обмена оскорблениями Маск написал в соцсети X, что Трамп якобы фигурирует в "файлах Эпштейна", которого обвиняли в педофилии и организации проституции.

"Время сбросить настоящую бомбу: Трамп есть в файлах Эпштейна. Вот почему их на самом деле не обнародуют", - говорилось в его сообщении.

Маск удалил сообщение с &quot;бомбой&quot; о Трампе

Однако теперь это сообщение удалено. Маск сделал это, не объяснив причины.

Маск удалил сообщение с &quot;бомбой&quot; о Трампе

Скандал между Маском и Трампом

После победы Трампа на выборах Маск, который существенно финансировал его кампанию, получил должность в новой администрации США. Маск возглавил департамент DOGE, задачей которого было оптимизировать федеральное правительство и сократить расходы. За время его работы Маск и DOGE оказались в центре нескольких скандалов, в частности по закрытию СМИ и USAID.

Впоследствии в американских СМИ появились слухи, что у Маска конфликт с окружением Трампа, и вообще миллиардера решили отстранить от дел. Недавно Трамп официально заявил, что Маск покидает работу в администрации.

Однако на днях напряжение между Маском и Трампом вышло в публичную плоскость. Это произошло после того, как Маск жестко раскритиковал законопроект Трампа о налогах и сказал, что не может больше молчать.

В ответ Трамп раскритиковал Маскам, заявив, что сейчас глубоко разочарован своим бывшим соратником. А Маск в ответ напомнил Трампу, что якобы именно благодаря его влиянию тот смог победить на выборах. Больше о скандале - в материале РБК-Украина.

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Илон Маск Дональд Трамп Соединенные Штаты Америки
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