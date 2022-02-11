Майбутнє "Дія", е-гривня і весілля онлайн. Бліц-інтерв'ю Михайла Федорова

Бліц-інтерв'ю віце-прем'єр-міністра – міністра цифрової трансформації Михайла Федорова для РБК-Україна – про опитування в "Дії", нові онлайн-послуги, криптовалюту та інші віртуальні активи.

- Про опитування в Дія. Зараз цей продукт виглядає як MVP. Що далі? Уряд планує проводити референдуми чи вибори в онлайні? Навряд чи ця опція з'явилася в додатку лише заради того, щоб питати, як називати ті чи інші проекти.

- Два опитування, які зараз доступні в дії, дійсно пілотні. Опитування ми придумали ще роки тому. До цього були петиції в дії. Завдяки цьому ми зрозуміли, як це працює і як можна поліпшити в законодавстві. На одному з бордів прийняли рішення створити опитування. Це дозволить взаємодіяти з користувачами Дія.

Ми проводимо опитування в соціальних мережах, але це 70-80 тисяч користувачів, підписаних на наші сторінки. Додатком Дія користується 14 мільйонів. Раніше нам користувачі масово підказали, що потрібно прибрати опцію видалення covid-сертифіката. Після цього команда зрозуміла, що необхідно запускати опитування всередині програми.

В першу чергу ми будемо проводити опитування з приводу розвитку і побудови цифрової держави. Упевнений, В уряду теж є питання, на які хотілося б отримати відповіді українців. Інші міністерства можуть задавати питання через дію. Ми нормативно вже врегулювали це.

- Про довідку про несудимість. Користувачі соціальних мереж побачили" зраду", так як необхідно вказувати ПІБ російською мовою для отримання відповідного документа. З чим це пов'язано?

- Це пов'язано з тим, що реєстр, в якому перевіряється інформація про судимість і несудимість, створили ще в Радянському Союзі. До 2015 року МВС ввело його російською мовою у зв'язку з якимись міжнародними актами. Зараз Реєстр ведуть українською мовою.

Було два варіанти: не вводити послугу або пропонувати вказувати інформацію російською мовою. Ми допомагаємо МВС з перекладом бази на українську мову. Нас це теж дратує, але "зради" тут точно немає.

- Про заяви про одруження. Це буде тільки подача заяви або можна буде розписуватися в дії? А що буде з розлученням або іншими послугами РАГСів?

- Один візит потрібно буде точно зробити. Є закон, який регулює процес одруження. Ми прийняли постанову, щоб можна було перший крок зробити онлайн. Далі будемо дивитися.

Думаю, за допомогою опитувань можна дізнатися думку у людей, щоб прибрати процедуру походу в ЗАГС. З одного боку, це символічна подія, яка склалася історично, а з іншого – можливо, це вже і правда не потрібно. Це хороше питання для опитувань.

Для РАГСів ми запускаємо кілька послуг: отримання копії свідоцтва про народження та копії свідоцтва про шлюб. Ми запустимо послуги в усіх напрямках. Це питання часу і законодавства.

- Будуть весілля онлайн і в метавселенной через Дія?

– Складне питання. З одного боку, під час пандемії люди вже одружувалися в онлайні. З іншого-це глибоке і культурне питання. Є інститут сім'ї, інститут шлюбу. Тут потрібно глибше розбиратися, наскільки можливо знецінення цього етапу. Це питання для фахівців в іншій сфері.

- Про криптовалюту. Волонтери зібрали 500 мільйонів доларів на підтримку армії в крипті. Які плани на електронні активи? Що відомо про електронну гривню?

- Це два великих питання. Перший - про віртуальні активи. Ми прийняли цей закон, але за нього потрібно переголосувати, так як були правки від президента України Володимира Зеленського. Чекаємо Верховну раду і переголосування. Відразу після підписання президентом ми запускаємо ринок віртуальних активів.

Другий-ми з Національним банком розробили дорожню карту з приводу електронної гривні. Ми активно рухаємося по ній і хочемо запустити в цьому році "пілот" електронної гривні.

- Не всі розуміють, навіщо потрібна електронна гривня, коли є фізична. Навіщо це?

- Переваг багато. По-перше, це емісія. Випустити гроші і доставити їх – це займає багато часу і грошей. По-друге, ми зможемо робити таргетовані виплати та субсидії. На прикладі програми єПідтримка. Для її реалізації нам доводиться сильно збочуватися, щоб не було фроду.

Ми відстежуємо підозрілі транзакції. Електронна гривня точно виключить можливість успішного шахрайства. Зараз для цього необхідне залучення великої команди. Це точно майбутнє. Всі розвинені країни працюють в цьому напрямку.

- Про навчання підприємництву. Ви самі з бізнесу. Напевно знаєте, що викладати повинні практикуючі фахівці. Що можете розповісти про програму?

- Ми зробили пілот програми. Участь взяли 86 вишів. Спочатку запустили вузи, а також провели тести в школах. Предмет називається"інноваційне підприємництво та управління стартап-проектами". З проектом допомагали міжнародні донори. Студенти можуть захищати свої продукти, а пізніше захищати ідеї у фонді стартапів.

Програму розробляли підприємці з досвідом. Її завдання-змінити мислення, розповісти про підприємництво і надихнути людей створювати бізнес. Предмет був факультативним в рамках "пілота". Вже є гриф від Міністерства освіти України. Це дозволить ВУЗам впроваджувати предмет в основну програму.

Ми залучаємо підприємців для навчання студентів. Цей предмет може бути непрофільним, тому буде досить просто заліку. Переживати про зняття зі стипендії не варто.

- Про Міністерство дизайну України. Не секрет, що сильний дизайн-код — частина іміджу країни. Як в уряді працюють в цьому напрямку?

- Можливо, необхідності в створення повноцінного відомства немає. У нас велика кількість дизайнерів. Нашій країні потрібен бренд. Потрібна дизайн-система для всієї країни, щоб на світовому рівні представляти Україну. У цифровому напрямку ми цим займаємося.

Нашим дизайном захоплювалися в Apple, коли ми зустрічалися з Тімом Куком, генеральним директором компанії. Також ми плануємо оплачувати 50% українцям на перекваліфікацію. У 2022 році запустимо відповідну програму — можна буде навчатися UX/Ui-дизайну.