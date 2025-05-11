"Существенный прогресс": Трамп похвалил торговые переговоры США и Китая

Таможенная война США и Китая

В начале апреля президент США Дональд Трамп ввел таможенные тарифы на импорт из более чем 180 стран мира. Ставки для каждой страны составляли от 10 до 49%.

Однако 9 апреля Трамп приостановил на 90 дней действие тарифов и установил для всех стран единую таможенную ставку 10%. Решение было принято с расчетом США заключить индивидуальные торговые договоры с каждой страной.

В то же время, для Китая 34% ставка пошлины отменена не была. В Пекине ввели ответные 34% пошлины на импорт из США.

После нескольких взаимных повышений, Трамп установил пошлины на импорт из Китая до 145%, а Пекин зеркально установил 125% пошлину на импорт из США.

В Белом доме не исключали повышения пошлин для Китая до 245%.

Позже Вашингтон начал мягкий диалог с Пекином касательно пошлин. Правительство Китая похвалило отмену США пошлин на электронику, однако призвало к более радикальным шагам.

В субботу, 10 мая, в Женеве состоялись торговые переговоры вице-премьер-министра Китая Хэ Лифэна с министром финансов США Скоттом Бессентом. Швейцария выступила посредником в диалоге.

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