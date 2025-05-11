"Суттєвий прогрес": Трамп похвалив торговельні переговори США та Китаю

Митна війна США та Китаю

На початку квітня президент США Дональд Трамп запровадив митні тарифи на імпорт з понад 180 країн світу. Ставки для кожної країни становили від 10 до 49%.

Однак 9 квітня Трамп призупинив на 90 днів чинність тарифів і встановив для всіх країн єдину митну ставку 10%. Рішення було ухвалене з розрахунком США укласти індивідуальні торговельні договори з кожною країною.

Водночас, для Китаю 34% ставка мита скасована не була. У Пекіні ввели зворотні 34% мита на імпорт зі США.

Після кількох взаємних підвищень, Трамп встановив мита на імпорт з Китаю до 145%, а Пекін дзеркально встановив 125% мито на імпорт зі США.

У Білому домі не виключали підвищення мит для Китаю до 245%.

Згодом Вашингтон розпочав м'який діалог з Пекіном щодо мит. Уряд Китаю похвалив скасування США мит на електроніку, однак закликав до більш радикальних кроків.

В суботу, 10 травня, у Женеві відбулися торговельні переговори віце-прем'єр-міністра Китаю Хе Ліфена з міністром фінансів США Скоттом Бессентом. Швейцарія виступила посередником у діалозі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.