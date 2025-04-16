Белый дом угрожает поднять пошлины для Китая до 245%
Взаимные пошлины США и Китая уже превышают 100%. Но это еще не конец повышения тарифов со стороны Вашингтона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Белого дома.
Как отметили в Белом доме, в первый день президент Дональд Трамп инициировал торговую политику "Америка прежде всего", чтобы снова сделать экономику Америки великой.
"В День освобождения (2 апреля, - ред.) президент Трамп ввел 10%-й тариф для всех стран и индивидуальные ответные более высокие тарифы для стран, с которыми у США наибольший торговый дефицит, чтобы уравнять шансы и защитить национальную безопасность Америки", - заявили в администрации президента США.
По их данным, более 75 стран уже обратились к Вашингтону с предложением обсудить новые торговые соглашения.
"На фоне этих обсуждений в настоящее время приостановлено введение индивидуальных более высоких пошлин, за исключением Китая, который принял ответные меры. В результате ответных действий Китаю теперь грозит пошлина на импорт в США в размере до 245%", - говорится в заявлении.
Пошлины для Китая
Дональд Трамп сперва ввел дополнительные таможенные пошлины для Китая в размере 20%, затем поднял их еще на 34%. Президент США повышал пошлины каждый раз, когда Китай объявлял о мерах реагирования.
На прошлой неделе Трамп поднял пошлины на китайские товары до 145%, одновременно объявив о 90-дневной паузе на пошлины на десятки товаров других стран.
Это побудило Пекин поднять пошлины на американские товары до 125%. При этом Китай заявил, что не будет повышать пошлины дальше, если Вашингтон продолжит поднимать ставки.
Аналитики утверждают, что взаимные повышения цен могут сделать невозможной торговлю товарами между двумя крупнейшими экономиками мира, поскольку импортные пошлины, превышающие 35%, уничтожают прибыль китайских экспортеров и делают американские товары в Китае также чрезмерно дорогими.